تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 للفئة المتوسطة، والذى يتم إصداره ضمن فئة SE الفئة الأرخص ثمنا في جميع منتجات آبل، حيث كشفت تقارير أن الهاتف قد تم جدولته ليتم إصداره في الربع الأول من العام المقبل 2022 .
وحسب موقع PhoneArena فإن إطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 سيحمل معه عددا من المفاجآت منها أن الهاتف سيصدر بسعر رخيص، وسيحصل على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة منها جودة الشاشة ونوعها ، ومن المحتمل أن يأتى الهاتف بنفس حجم شاشة iPhone SE 2 الذى تم إطلاقه العام الماضى .
وسيأتى هاتف آيفون iPhone SE 3 بشاشة من نوع OLED وقياس 4.7 بوصة مع نوتش بحجم أصغر، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدل IP67 المقاوم للماء والغبار، ولكن مع تصميم مختلف نسبيا عن سابقه.
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التعليقات على مفاجأة مدوية في سعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر
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