

مفاجأة مدوية في سعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر مفاجأة مدوية في سعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر

تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 للفئة المتوسطة، والذى يتم إصداره ضمن فئة SE الفئة الأرخص ثمنا في جميع منتجات آبل، حيث كشفت تقارير أن الهاتف قد تم جدولته ليتم إصداره في الربع الأول من العام المقبل 2022 .



وحسب موقع PhoneArena فإن إطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 سيحمل معه عددا من المفاجآت منها أن الهاتف سيصدر بسعر رخيص، وسيحصل على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة منها جودة الشاشة ونوعها ، ومن المحتمل أن يأتى الهاتف بنفس حجم شاشة iPhone SE 2 الذى تم إطلاقه العام الماضى .



وسيأتى هاتف آيفون iPhone SE 3 بشاشة من نوع OLED وقياس 4.7 بوصة مع نوتش بحجم أصغر، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدل IP67 المقاوم للماء والغبار، ولكن مع تصميم مختلف نسبيا عن سابقه.

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وسيقدم هاتف هاتف آيفون iPhone SE 3 كاميرا خلفية واحدة مع كاميرا سيلفي بحجم نوتش أصغر بدقة 7 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف.وسيعمل هاتف آيفون iPhone SE 3 بنفس معالج هواتف آيفون 12 وهو معالج A14 Bionic مع مودم Qualcomm X55 مع دعم لتقنيتى الجيل الرابع 4G LTE، والجيل الخامس 5G .وتعتبر المفاجأة الأكبر في هاتف آيفون iPhone SE 3 هي السعر الرخيص الذى سيصدر حيث سيصدر بحوالي 399 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 290 جنيه مصرى، كما سيشهد الهاتف ترقية كبيرة للبطارية.