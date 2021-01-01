تقترب شركة شاومي الصينية من إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة ، حيث أكدت أحدث التسريبات أنه ربما يتم الإعلان عنها رسميا في نهاية شهر ديسمبر الحالي، مثل سابقتها، كما أن الهواتف ستصدر بإمكانات ومواصفات منافسة لهواتف شركة سامسونج وبأسعار أرخص.
وحسب موقع Gizmochina فإنه من ضمن التقنيات التى ستحصل عليها هواتف شاومى Xiaomi 12 هي تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، مع بطارية حوالى 5000 مللى أمبير، الأمر الذى سيمكن الهواتف من الشحن بنسبة تصل إلى 80 % في حوالي 15 دقيقة.
وتم رصد هواتف شاومى Xiaomi 12 على عدد من وكالات الهواتف الذكية حيث حصلت على شهادة TENAA كما حصلت على الموافقة من هيئة 3C الصينية تمهيدا لإطلاقها قريبا في الأسواق الصينية أولا ثم سيتم جدولة إطلاقها عالميا خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 .
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التعليقات على تسريبات: شاومي Xiaomi 12 يحصل على دعم الشحن السريع بقوة 120 واط
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