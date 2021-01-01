

تسريبات: شاومي Xiaomi 12 يحصل على دعم الشحن السريع بقوة 120 واط تسريبات: شاومي Xiaomi 12 يحصل على دعم الشحن السريع بقوة 120 واط

تقترب شركة شاومي الصينية من إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة ، حيث أكدت أحدث التسريبات أنه ربما يتم الإعلان عنها رسميا في نهاية شهر ديسمبر الحالي، مثل سابقتها، كما أن الهواتف ستصدر بإمكانات ومواصفات منافسة لهواتف شركة سامسونج وبأسعار أرخص.



وحسب موقع Gizmochina فإنه من ضمن التقنيات التى ستحصل عليها هواتف شاومى Xiaomi 12 هي تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، مع بطارية حوالى 5000 مللى أمبير، الأمر الذى سيمكن الهواتف من الشحن بنسبة تصل إلى 80 % في حوالي 15 دقيقة.



وتم رصد هواتف شاومى Xiaomi 12 على عدد من وكالات الهواتف الذكية حيث حصلت على شهادة TENAA كما حصلت على الموافقة من هيئة 3C الصينية تمهيدا لإطلاقها قريبا في الأسواق الصينية أولا ثم سيتم جدولة إطلاقها عالميا خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 .

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وتستعد شركة أوبو الصينية لدخول سباق الهواتف الذكية في 2022 بتطوير هاتف ذكي من الفئة الرائدة يدعم تقنية الشحن السريع حتى 150 واط ، وهو أول معدل شحن يتم تقديمه في الهواتف الذكية.وفقًا لـDCS ، فإن الهواتف الذكية التي تدعم شحن 150 واط ليست بعيدة جدًا ، حيث بدأت شركة أوبو بالفعل في الإنتاج التجريبي لأجهزة الشحن المتوافقة 10 أمبير، كما أنها من الممكن أن تصل في النصف الثاني من 2022 أو بنهاية العام.وسيحصل هاتف OnePlus 10 Pro من شركة وان بلس الصينية، الذى سيصدر في الربع الأول من العام المقبل على الشحن السريع بقوة 125 واط ، وهو أعلى معدل شحن في هواتف وان بلس على الإطلاق، حيث سيشحن الهاتف من 0 إلى 100 % في غضون 20 دقيقة فقط مع بطارية 4500 مللى أمبير .