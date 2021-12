جوجل تطرح ميزة حصرية من سناب شات لهواتف بيكسل جوجل تطرح ميزة حصرية من سناب شات لهواتف بيكسل

طرحت شركة جوجل الأمريكية ميزة حصرية جديدة لهواتفها جوجل بيكسل Google Pixel ، وهي ميزة Quick Tap to Snap والتى تتيح للمستخدمين فتح تطبيق سناب شات مباشرة من شاشة القفل من خلال النقر مرتين على الجزء الخلفي من الهاتف.



وبحسب موقع The Verge فإن جوجل كانت قد أعلنت عن ميزة Quick Tap to Snap أو اختصار سناب شات في شهر أكتوبر الماضي، ولكن قامت الشركة حاليا بتوفيرها على عدد من هواتفها بداء من Pixel 4A 5G إلى الهواتف الأحدث وآخرها Pixel 6 Pro .



وتعتزم شركة جوجل طرح عدد كبير من الميزت الجديدة لهواتفها في الفترة المقبلة، حيث وعدت المستخدمين بتوفير ميزة Pixel Face على هواتف بيكسل خلال هذا الشهر، وهي ميزة أيضا من تطبيق سناب شات.

قد يعجبك أيضا...

كما تعمل جوجل أيضا على ميزة "conversatiomode" أو وضع المحادثة لمكبر الصوت والذى قامت الشركة بتصميمه لضبط ضوضاء الخلفية المشتتة للانتباه عندما تحاول الاستماع إلى شخص ما ، بواجهة بسيطة مثل توجيه هاتفك إلى الشخص الذي تريد الاستماع إليه.ومن الميزات القادمة أيضا لهواتف جوجل بيكسل هى تطوير تطبيق Recorder الذي يسمح لك بنسخ الكلام تلقائيًا ، والذى أصبح في الوقت الحالي يدعم المزيد من اللغات مثل اليابانية والفرنسية والألمانية على هواتف Pixel 3 والإصدارات الأحدث.