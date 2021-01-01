كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية ستصدر سلسلة هواتفها القادمة Realme GT بأحدث وأقوى معالج في هواتف الأندرويد، مما يجعل الهواتف تقدم أداء كبيرا تجعلها تنافس هواتف سامسونج وشاومى.
وبحسب موقع MySmartPrice فإن هواتف Realme GT الرائدة والتى ستصدر في بداية العام المقبل 2022 ، ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية.
ومن المقرر أن تنافس سلسلة هواتف ريلمي Realme GT الهواتف القادمة من شركة سامسونج وكذلك شاومي التى ستصدر بنفس المعالج ، مثل هواتف Xiaomi 12 و Galaxy S21FE ، مما سيزيد من صعوبة المنافسة بين هذه الشركات.
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التعليقات على تنافس سامسونج وشاومى.. هواتف ريلمي Realme GT تصدر بأقوى معالج أندرويد
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