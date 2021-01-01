تنافس سامسونج وشاومى.. هواتف ريلمي Realme GT تصدر بأقوى معالج أندرويد

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صورة الخبر: تنافس سامسونج وشاومى.. هواتف ريلمي Realme GT تصدر بأقوى معالج أندرويد
تنافس سامسونج وشاومى.. هواتف ريلمي Realme GT تصدر بأقوى معالج أندرويد

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية ستصدر سلسلة هواتفها القادمة Realme GT بأحدث وأقوى معالج في هواتف الأندرويد، مما يجعل الهواتف تقدم أداء كبيرا تجعلها تنافس هواتف سامسونج وشاومى.

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هواتف Realme GT الرائدة والتى ستصدر في بداية العام المقبل 2022 ، ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية.

ومن المقرر أن تنافس سلسلة هواتف ريلمي Realme GT الهواتف القادمة من شركة سامسونج وكذلك شاومي التى ستصدر بنفس المعالج ، مثل هواتف Xiaomi 12 و Galaxy S21FE ، مما سيزيد من صعوبة المنافسة بين هذه الشركات.

وستأتى سلسلة هواتف ريلمي Realme GT بشاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، وجودة + WQHD التى تنافس جودة أجهزة التليفزيون الذكية، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية كبيرة للشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستقدم سلسلة هواتف ريلمي Realme GT كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم بارز ، ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع تبلغ 50 ميجابكسل ، ومستشعر تليفوتوجرافي بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط.

المصدر: صدى البلد

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