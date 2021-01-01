أتاحت شركة جوجل الأمريكية واحدة من أفضل الميزات لجميع مستخدمي تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail حيث أصبح بإمكان مستخدمى هواتف أندرويد وآيفون القيام بالاتصال بشخص ما مباشرةً .
وبحسب موقع PhoneArena فإنه يمكن لمستخدمى Gmail بدء اجتماعات ومكالمات صوتية أو الانضمام إليها من الدردشات الفردية في Google Chat داخل تطبيق Gmail للهواتف الذكية، حيث لا تتوفر الميزة الجديدة على نظام الويب.
ويجب لمستخدمى تطبيق Gmail تحديد رقم الهاتف أو الفيديو في الجزء العلوي الأيمن من الدردشة للاتصال بشخص ما مباشرة، وبعد أن يتم تحديد "الانضمام إلى مكالمة" من تطبيق Google Chat سيعيد التوجيه إلى تطبيق Gmail .
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التعليقات على جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail .. تفاصيل
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