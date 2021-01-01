

جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail .. تفاصيل جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail .. تفاصيل

أتاحت شركة جوجل الأمريكية واحدة من أفضل الميزات لجميع مستخدمي تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail حيث أصبح بإمكان مستخدمى هواتف أندرويد وآيفون القيام بالاتصال بشخص ما مباشرةً .



وبحسب موقع PhoneArena فإنه يمكن لمستخدمى Gmail بدء اجتماعات ومكالمات صوتية أو الانضمام إليها من الدردشات الفردية في Google Chat داخل تطبيق Gmail للهواتف الذكية، حيث لا تتوفر الميزة الجديدة على نظام الويب.



ويجب لمستخدمى تطبيق Gmail تحديد رقم الهاتف أو الفيديو في الجزء العلوي الأيمن من الدردشة للاتصال بشخص ما مباشرة، وبعد أن يتم تحديد "الانضمام إلى مكالمة" من تطبيق Google Chat سيعيد التوجيه إلى تطبيق Gmail .

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وعند الانضمام إلى مكالمة Gmail ، حدد الهاتف أو الفيديو داخل الدردشة ويجب أن تكون قادرًا على رؤية لافتة للشخص الذي تجري مكالمة معه أثناء إجراء مكالمة، حيث تظهر أيضًا مدة المكالمة ورمز Meet في قائمة الدردشة، كما يجب استخدام رمز الهاتف أو الفيديو الأحمر داخل المحادثة وقائمة الدردشة للمكالمات الفائتة.وتتوفر الميزة الجديدة بشكل افتراضي على هواتف أندرويد وآيفون، حيث ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من Gmail، ووفقًا لجوجل يتم الآن طرح الإصدار المحدث من Gmail للمستخدمين على الهواتف الذكية على الرغم من أن الأمر قد يستغرق حوالي أسبوعين للوصول إلى جميع مستخدمى الهواتف.