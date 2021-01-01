متصفح فايرفوكس يعلن إتاحة أفضل ميزة حماية من الاختراق لمستخدميه

أعلن متصفح Firefox فايرفوكس عن إتاحة ميزة أمان جديدة لمستخدميه آخر تحديث له Firefox 95 ، حيث تعمل الميزة على الحد من الضرر الذي يمكن أن تسببه الأخطاء والثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية والتى يمكنها اختراق المستخدمين.
وبحسب موقع The Verge فإن ميزة RLBox sandboxing للأمان هي ميزة تم تطويرها بمساعدة باحثين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو وجامعة تكساس، وتم إصدارها العام الماضى كنموذج أولى ، ولكن أتاحتها في الوقت الحالي لكل إصدارات أجهزة اللاب توب والكمبيوتر لجميع مستخدمى فاير فوكس.
وتعتبر ميزة RLBox sandboxing هي تقنية وضع حماية ، مما يعني أنها قادرة بشكل فعال على عزل البرمجيات بحيث لا يمكن لأي ثغرات أمنية قد تحتويها أن تضر بالنظام ككل، كما أنها طريقة أمان مستخدمة على نطاق واسع.
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