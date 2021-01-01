قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» دعت مستخدميها لإنشاء حسابات أخرى لتمييز حساب العمل عن الخاص.
وأضافت الصحيفة أنه بات بالإمكان ربط الحسابات بمعنى أن الحساب الثاني سيكون مجرد امتداد للحساب الأول أو التعامل معه على أنه حساب منفصل مع تسجيل دخول خاص به وهذا الأمر يُشبه الطريقة التي تقوم بها خدمة «نتفليكس» عند إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد.
وبحسب التقرير قال الخبراء إن خطوة «انستجرام» هي لتشجيع المستخدمين على الحصول على حساب ثانٍ، مفيدة للبعض فقد لا يُفضل الأشخاص الذين يديرون أنشطة وأعمال تجارية التفاعل مع الأصدقاء والمعارف باستخدام تلك الحسابات.
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التعليقات على «انستجرام» يدعو مستخدميه لإنشاء حساب إضافي.. تعرف على السبب
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