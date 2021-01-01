

«انستجرام» يدعو مستخدميه لإنشاء حساب إضافي.. تعرف على السبب «انستجرام» يدعو مستخدميه لإنشاء حساب إضافي.. تعرف على السبب

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» دعت مستخدميها لإنشاء حسابات أخرى لتمييز حساب العمل عن الخاص.



وأضافت الصحيفة أنه بات بالإمكان ربط الحسابات بمعنى أن الحساب الثاني سيكون مجرد امتداد للحساب الأول أو التعامل معه على أنه حساب منفصل مع تسجيل دخول خاص به وهذا الأمر يُشبه الطريقة التي تقوم بها خدمة «نتفليكس» عند إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد.



وبحسب التقرير قال الخبراء إن خطوة «انستجرام» هي لتشجيع المستخدمين على الحصول على حساب ثانٍ، مفيدة للبعض فقد لا يُفضل الأشخاص الذين يديرون أنشطة وأعمال تجارية التفاعل مع الأصدقاء والمعارف باستخدام تلك الحسابات.

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كما يرغب «انستجرام» من المستخدمين تحديث اهتماماتهم وما يحبونه في الحساب الجديد وخاصة بعد تقديم الإعلانات على المنصة، ومن ناحية أخرى، قد يكون السبب وراء ذلك يرجع إلى رغبة التطبيق في زيادة عدد المستخدمين.وكان «انستجرام» قد أطلق العام الماضي نافذة منبثقة تُشجع المستخدمين على «تجربة حساب جديد» ويقول الإشعار إنه سوف يساعد الأشخاص على مواكبة مجموعة أصغر من الأصدقاء واستكشاف اهتماماتهم بسهولة أكبر.