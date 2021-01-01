Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز

آخر الأخبارعلم وتقنية › Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز

صورة الخبر: Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز
Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز

كشفت مؤسسة Sber الروسية عن مساعدها المنزلي الذكي الأحدث الذي صمم ليقدم خدمات مميزة للمستخدمين.

ويأتي مساعد SberBox Time الجديد بهيكل مخروطي الشكل، واجهته الأمامية مزودة بساعة ومؤشر ضوئي، وحصل هيكله الخارجي على أزرار لمسية للتحكم بالصوت وأزار للتحكم بالمكالمات.

وحصل هذا المساعد على مكبري صوت باستطاعة 15 واطا و5 مايكروفونات لتلقي الأوامر الصوتية أو إجراء المكالمات، ويمكن الاعتماد عليه كمكبر صوت للاستماع إلى الموسيقى، أو وصله بأجهزة التلفاز ليعمل كأداة ذكية توفر عرض أكثر من 240 قناة تلفزيونية.

ويملك هذاالجهاز في برمجياته 3 مساعدات إلكترونية للتحكم به عن بعد عبر الأصوات، ويؤمن للمستخدم الدخول إلى "يوتيوب" و Okko والعديد من مواقع مشاهدة الأفلام والفيديوهات، فضلا عن أنه يؤمن الدخول إلى متصفحات الإنترنت عند وصله بالشاشات أو التلفزيونات، كما يمكن الاعتماد عليه لمعرفة أحوال الطقس أو أحوال الازدحامات المرورية في الشوارع والمدن.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53733

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager