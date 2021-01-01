

Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز

كشفت مؤسسة Sber الروسية عن مساعدها المنزلي الذكي الأحدث الذي صمم ليقدم خدمات مميزة للمستخدمين.



ويأتي مساعد SberBox Time الجديد بهيكل مخروطي الشكل، واجهته الأمامية مزودة بساعة ومؤشر ضوئي، وحصل هيكله الخارجي على أزرار لمسية للتحكم بالصوت وأزار للتحكم بالمكالمات.



وحصل هذا المساعد على مكبري صوت باستطاعة 15 واطا و5 مايكروفونات لتلقي الأوامر الصوتية أو إجراء المكالمات، ويمكن الاعتماد عليه كمكبر صوت للاستماع إلى الموسيقى، أو وصله بأجهزة التلفاز ليعمل كأداة ذكية توفر عرض أكثر من 240 قناة تلفزيونية.

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ويملك هذاالجهاز في برمجياته 3 مساعدات إلكترونية للتحكم به عن بعد عبر الأصوات، ويؤمن للمستخدم الدخول إلى "يوتيوب" و Okko والعديد من مواقع مشاهدة الأفلام والفيديوهات، فضلا عن أنه يؤمن الدخول إلى متصفحات الإنترنت عند وصله بالشاشات أو التلفزيونات، كما يمكن الاعتماد عليه لمعرفة أحوال الطقس أو أحوال الازدحامات المرورية في الشوارع والمدن.