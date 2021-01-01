

7 خطوات لاستعادة حسابك على فيس بوك إذا تم غلقه (تعرف عليها) 7 خطوات لاستعادة حسابك على فيس بوك إذا تم غلقه (تعرف عليها)

إذا تم اختراق حسابك أو نسيت كلمة مرورك، فيمكنك استخدام عملية استرداد الحساب التلقائية على فيس بوك للعودة مرة أخرى، والتي نقدم لك الخطوات المتبعة. بها وفقًا لما ذكره موقع «business insider»، عندما يتم قفل حسابك ولا يمكنك الوصول إليه.



كيفية استعادة حساب فيس بوك على الهاتف

يمكنك استعادة حسابك على فيس بوك سواء كنت تستخدم جهاز iPhone أو Android من خلال الخطوات نفسها:



1-ابدأ تطبيق فيس بوك على هاتفك.

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2- في صفحة تسجيل الدخول لتطبيق فيس بوك، اضغط فوق هل نسيت كلمة المرور؟3- في صفحة البحث عن حسابك، ادخل رقم هاتفك الخاص بالحساب.4- عندما ترى الحساب يظهر في نتائج البحث، اضغط عليه.5- في صفحة تسجيل الدخول، اضغط فوق تجربة طريقة أخرى.6- في صفحة اختر طريقة لتسجيل الدخول، إذا كنت بحاجة إلى إعادة تعيين كلمة المرور، فاضغط فوق إرسال الرمز عبر البريد الإلكتروني ثم متابعة.7- اتبع التعليمات لإدخال الرمز واستعادة الوصول إلى الحساب.كيفية استعادة حساب فيس بوك على جهاز الكمبيوتر1- افتح فيس بوك في متصفح ثم ابحث عن صفحة الملف الشخصي للحساب الذي تحاول تسجيل الدخول إليه، ويمكنك القيام بذلك عن طريق البحث، ولكن الخيار الأسهل هو العثور على الحساب في قائمة الأصدقاء.2- اضغط على النقاط الثلاث في أقصى الجانب الأيمن من الصفحة، بما يتماشى مع علامات التبويب الموجودة أسفل اسم الحساب.3- في القائمة المنسدلة، اختر البحث عن الدعم.4- اضغط فوق «شيء آخر».5- اضغط فوق استرداد هذا الحساب.6- سيتم تسجيل خروجك من حساب فيس بوك الحالي وسترى نافذة Find Your Account.7- ادخل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب واضغط فوق بحث.8- اختر الطريقة التي تريدها للحصول على الرمز لإعادة تعيين كلمة المرور، مثل استخدام حساب Google أو عنوان البريد الإلكتروني.9- اتبع التعليمات لاسترداد الرمز من جهازك المحدد، ثم ادخله لاستعادة الوصول إلى حسابك.