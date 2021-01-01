

سر تأجيل فيراري الكشف عن سياراتها الكهربائية الأولى سر تأجيل فيراري الكشف عن سياراتها الكهربائية الأولى

اتجهت العديد من الشركات الكبرى المصنعة للسيارات في العالم مؤخراً نحو صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بسبب التوجه العالمي الجديد الذي يهدف إلى إنتاج سيارات صديقة للبيئة لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة، وكان من المفترض أن تنضم شركة فيراري الإيطالية لتلك القائمة بأول سيارة كهربائية بالكامل ولكنها أجلت المشروع مؤقتاً.



وكانت فيري قد كشفت خلال الفترة السابقة عن سيارتيها الخارقتين برعاية قسم المشروعات الخاصة داخل الشركة وهما فيراري كومبيتزيوني التي تأتي بأقوى محرك سحب طبيعي في تاريخ الشركة وفيراري SP3 دايتونا التي تأتي بمحرك V12 خارق بسعر يصل الى مليوني دولار، وكان من المفترض أن ترافقهما سيارة كهربائية بالكامل.



كانت البداية مع اعتزام فيراري تقديم سيارة رودستر كهربائية جديدة مستمدة من سياراتها الكلاسيكية النادرة "تيستا روسا" ستكون مخصصة للسير على الطرق العامة باسم تيستا روسا جاي، وسيعادل سعرها بورشه 911 الأساسية، ولكن تم تأجيل المشروع بسبب بطئ السيارة الجديدة وعم ملائمتها لتاريخ فيراري والحصول على شرف كونها أول سيارة في تاريخ الشركة.

تعاونت فيراري في مشروع سيارة تيستا روسا جاي مع شركة ليتيل كار، وتشتهر ليتيل كار بمشاريعها السابقة حيث تقوم بإعادة احياء السيارات الكلاسيكية من جديد مثل بيبي بوجاتي، وأستون مارتن DB5 جونيور، وتم إعادة انتاج هذه السيارات الكلاسيكية مرة أخرى بمساعدة الأصلية الشركات المصنعة.وكان من المخطط أن يبلغ سعر السيارة القادمة 110,000 دولار، وستعتمد على محرك واحد بقدرة 12 كيلو وات، ويصل مدى سرعتها القصوى المتوقعة الى 72 كيلومتر/ساعة في وضع السباق، وهو رقم ضعيف مقارنتاً بالمنافسين.



