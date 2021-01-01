جينيسيس GV90 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

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صورة الخبر: جينيسيس GV90 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي
جينيسيس GV90 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

المربع نت – صدرت تقارير كورية منذ أيام عن تطوير جينيسيس لـ SUV فاخرة كهربائية جديدة باسم GV90 أكبر حجماً من GV80 ضمن خطط طرح 8 سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2030.

والآن نرى تصاميم تخيلية للسيارة مستوحاة من لغة تصميم جينيسيس الحالية كما هو واضح، خاصة في تصميم الشبك والمصابيح الأمامية الرباعية ولمسات الكروم الجانبية.

وفق موقع Korean Car Blog، بدأت جينيسيس بالفعل بتطوير سيارة GV90 الكهربائية الأكبر من موديل GV80، وسيكون الموديل الرائد للعلامة في السعر والفخامة والحجم.

من شبه المؤكد اعتماد GV90 الجديدة على نفس منصة E-GMP الكهربائية المستخدمة في موديلات GV60 وكيا EV6 وهيونداي أيونيك 5 وباقي الموديلات الكهربائية من العلامات الثلاثة.

ونشير إلى أن جينيسيس بالفعل سجلت 7 أسماء للاستخدام التجاري في موديلاتها منذ أشهر، منها اسم GV90e، ومن المتوقع تندشين السيارة الجديدة في 2023 وطرحها خلال 2024.

صورة الخبر: جينيسيس GV90 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

المصدر: المربع نت

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