المربع نت – صدرت تقارير كورية منذ أيام عن تطوير جينيسيس لـ SUV فاخرة كهربائية جديدة باسم GV90 أكبر حجماً من GV80 ضمن خطط طرح 8 سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2030.
والآن نرى تصاميم تخيلية للسيارة مستوحاة من لغة تصميم جينيسيس الحالية كما هو واضح، خاصة في تصميم الشبك والمصابيح الأمامية الرباعية ولمسات الكروم الجانبية.
وفق موقع Korean Car Blog، بدأت جينيسيس بالفعل بتطوير سيارة GV90 الكهربائية الأكبر من موديل GV80، وسيكون الموديل الرائد للعلامة في السعر والفخامة والحجم.
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التعليقات على جينيسيس GV90 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي
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