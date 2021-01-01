

بوجاتي شيرون تخضع لاختبار الداينو لأول مرة “بالفيديو” بوجاتي شيرون تخضع لاختبار الداينو لأول مرة “بالفيديو”

المربع نت – هذه أول مرة على الإطلاق نرى فيها سيارة بوجاتي شيرون على جهاز “داينو” لقياس قوة الأحصنة والعزم بشكل مستقل ودقيق.. من المؤكد أن بوجاتي أجرت تجارب كهذه بالطبع أثناء عملية التطوير ولكن هذه أول مرة نراها نحن في فيديو مصور.



وقام الفريق بنزع الجزء السفلي لهيكل السيارة بالكامل قبل اختبار الداينو حتى يتم تركيب قياسات الداينو بسهولة على السيارة مع “اتخاذ الحذر والبطء الشديد في كل خطوة”.



وسجل الفريق 1,369 حصان و1577 نيوتن متر عند العجلات بمعدل 6,620 دورة في الدقيقة، وعند حساب الـ 15% التقريبية التي تخسرها القوة والعزم عند الانتقال للعجلات، يعني أن ذلك أن المحرك ينتج 1570 حصان و1813 نيوتن متر.

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وتم تحقيق هذه الأرقام بوقود أوكتان 93، وصرح الفريق: “الوصول لهذه القوة بهذه السهولة والرقي والهدوء يثبت أنها واحدة من أعظم السيارات التي تم إنتاجها في التاريخ”، ونتفق معهم في هذا الرأي.الاختبار يبدأ بشكل فعلي من الدقيقة 4:30.