المربع نت – بعد إطلاق هيونداي لموديل سانتاكروز الجديد، تساءل البعض عن خطط كيا تجاه فئة البيك أب للركاب، مع العلم أن كيا بالفعل تبيع موديل بيك أب باسم “بونجو” في الأسواق منذ الثمانينات ولكن موجه للأغراض التجارية فحسب.
وفي مقابلة صحفية أخيرة مع “أوتوكار”، صرح رئيس تصميم كيا، كريم حبيب، برغبته في تطوير سيارة بيك أب جديدة للعلامة: “موديل كهذا سيكون مناسباً لمجالنا وعلامتنا، وبينما المنافسة شرسة في هذا المجال، خاصة بالولايات المتحدة، نرى مساحة شاغرة لنا لدخول هذه الفئة”.
بعد هذه التصريحات، قامت قناة يوتيوب Sketch Monkey برسم تصميم تخيلي للبيك أب بناء على موديل سبورتاج، والنتيجة بالغة الأناقة برأينا.
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التعليقات على كيا سبورتاج تتحول إلى بيك أب في تصميم تخيلي
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