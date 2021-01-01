

كيا سبورتاج تتحول إلى بيك أب في تصميم تخيلي كيا سبورتاج تتحول إلى بيك أب في تصميم تخيلي

المربع نت – بعد إطلاق هيونداي لموديل سانتاكروز الجديد، تساءل البعض عن خطط كيا تجاه فئة البيك أب للركاب، مع العلم أن كيا بالفعل تبيع موديل بيك أب باسم “بونجو” في الأسواق منذ الثمانينات ولكن موجه للأغراض التجارية فحسب.



وفي مقابلة صحفية أخيرة مع “أوتوكار”، صرح رئيس تصميم كيا، كريم حبيب، برغبته في تطوير سيارة بيك أب جديدة للعلامة: “موديل كهذا سيكون مناسباً لمجالنا وعلامتنا، وبينما المنافسة شرسة في هذا المجال، خاصة بالولايات المتحدة، نرى مساحة شاغرة لنا لدخول هذه الفئة”.



بعد هذه التصريحات، قامت قناة يوتيوب Sketch Monkey برسم تصميم تخيلي للبيك أب بناء على موديل سبورتاج، والنتيجة بالغة الأناقة برأينا.

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موديل كهذا من كيا سيكون أكثر وعورة من هيونداي سانتاكروز، ما يعني استخدام موديل كيا لتصميم الهيكل على الإطار المناسب للتضاريس الوعرة، مقارنة بتصميم الهيكل الموحد لسانتاكروز المناسب للطرق المعبدة.وقد تشارك البيك أب من كيا نفس المنصة مع موديل موهافي، وتتوقع بعض المصادر طرح الموديل في الأسواق في العام 2025.