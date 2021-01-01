

جريت وول الصينية تكشف عن Mecha Dragon الكوبيه الكهربائية الفاخرة جريت وول الصينية تكشف عن Mecha Dragon الكوبيه الكهربائية الفاخرة

أعلنت شركة Great Wall Motors الصينية عن سيارة "Mecha Dragon" الكوبيه الكهربائية الجديدة كلياً تحت اسم علامة فرعية مستقلة جديدة، وتأتي في إطار رؤيا مستقبلية جديدة كلياً تقدم تصوراً عصرياً مميزاً، وذلك في إطار تحول النسبة العظمى من الشركات المصنعة للسيارات الى الطاقة النظيفة والسعي لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة.



جاءت سيارة Mecha Dragon الكوبيه الجديدة بتصميم خارجي رياضي فاخر وأنيق ذو أربعة أبواب، وبهيكل واسع يوفر مزيداً من مساحة التخزين، حيث يمكن تخصيصها كسيارة سفر ومغامرات طويلة بفضل مقصورتها الداخلية المريحة والواسعة، حيث يبلغ طول السيارة 5.20 متر.



قُدمت سيارة Mecha Dragon في معرض جوانجتشو للسيارات للمرة الأولى بسعر يصل الى 68.000 يورو، ويظهر من خلال تصميمها الخارجي أنها مزيج من سيارة هيونداي ايونيك 5 والنترا ونيسان Z ولامبورجيني جلاردو، بالإضافة الى عده لمسات من أودي A7.

تعتمد سيارة Mecha Dragon على بطارية ذات سعة كبيرة جدا، توفر لها نطاق مناسب من المسافة المقطوعة تصل الى 800 كيلومتر بفضل تقنية 800 فولت، ويعتبر هذا النطاق واحداً من أفضل المسافات التي يمكن لسيارة كهربائية قطعها ولكن حتى الآن تعتبر السيارة مجرد نسخة اختبارية.تأتي سيارة Mecha Dragon من الداخل بالعديد من التجهيزات القوية مثل أربعة وحدات ليدار، وكاميرات مراقبة وأجهزة رادار واستشعار فوق صوتية، بالإضافة لشاشة عرض كبيرة الحجم وكنسول وسطي عريض، وتتسع المقصورة الخلفية الى 3 أشخاص.القدرات الفنية لسيارة سيارة ميخا دراجونتستمد سيارة Mecha Dragon قوتها من أربعة محركات كهربائية تولد معا قوة تصل الى 551 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط.تقول شركة Great Wall الصينة إنها بدأت بالفعل في إنتاج سيارة ميخا دراجون، وسيتم طرحها في الأسواق الصينية في وقت مبكر من العام المقبل.







