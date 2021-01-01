أعلنت شركة Great Wall Motors الصينية عن سيارة "Mecha Dragon" الكوبيه الكهربائية الجديدة كلياً تحت اسم علامة فرعية مستقلة جديدة، وتأتي في إطار رؤيا مستقبلية جديدة كلياً تقدم تصوراً عصرياً مميزاً، وذلك في إطار تحول النسبة العظمى من الشركات المصنعة للسيارات الى الطاقة النظيفة والسعي لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة.
جاءت سيارة Mecha Dragon الكوبيه الجديدة بتصميم خارجي رياضي فاخر وأنيق ذو أربعة أبواب، وبهيكل واسع يوفر مزيداً من مساحة التخزين، حيث يمكن تخصيصها كسيارة سفر ومغامرات طويلة بفضل مقصورتها الداخلية المريحة والواسعة، حيث يبلغ طول السيارة 5.20 متر.
قُدمت سيارة Mecha Dragon في معرض جوانجتشو للسيارات للمرة الأولى بسعر يصل الى 68.000 يورو، ويظهر من خلال تصميمها الخارجي أنها مزيج من سيارة هيونداي ايونيك 5 والنترا ونيسان Z ولامبورجيني جلاردو، بالإضافة الى عده لمسات من أودي A7.
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التعليقات على جريت وول الصينية تكشف عن Mecha Dragon الكوبيه الكهربائية الفاخرة
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