لعشاق لعبة League of Legends.. أوبو تطلق نسخة مميزة من هاتف Reno 7 Pro

أطلقت شركة أوبو Oppo، إصدارا خاص ومحدود من سلسلتها الأحدث رينو 7 مخصص لمحبي لعبة League Of Legends، بالتعاون مع شركة ريوت جيمز Riot Games الأمريكية، والذي تم الإعلان عنه في السوق الصينية اليوم تحت اسم Reno 7 Pro League of Legends.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي إصدار أوبو المحدود الجديد Reno7 Pro League of Legends، مع الكثير من التغييرات المرئية بالتصميم مقارنة بالإصدار القياسي، بما في ذلك لون الجهاز المميز بطلاء غير لامع مزين بلمسات خلفية متغيرة الألوان حول إطار الجهاز وجزيرة الكاميرا والعديد من المميزات الأخرى.



وكعادة الشركة، استلهمت أوبو تصميم هاتف Reno7 Pro League of Legends، من شخصية Jinx واحدة من الشخصيات الشهيرة في عالم أبطال لعبة ليج أوف ليجيندز.

وتضع أوبو إصدار الألعاب المحدود الجديد، في صندوق مميز بتصميم يتماشى مع محبي اللعبة على شكل المدفع الصاروخى لشخصية Jinx باللعبة، مع إصدار محدود من جراب Jinx وشاحن بقدرة 65 وات، إلى جانب سمات محدودة لخلفية الهاتف بأيقونات ورسوم متحركة خاصة.أما بالنسبة لمواصفات Reno7 Pro League of Legends، يمتاز الهاتف أوبو بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، تبلغ دقتها 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، مع معدل أخذ عينات باللمس 180 هرتزا.ويحزم الإصدار المحدود من هاتف أوبو رينو 7، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.ويملك الهاتف كاميرا رئيسية من سوني IMX766، بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع لم تذكر الشركة دقتها، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي IMX709 تأتي بدقة 32 ميجابكسل.سعر هاتف Reno7 Pro League of Legendsويتم تشغيل الهاتف بمعالج ميدياتك الفائق القوة Dimensity 1200-Max، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وتبلغ تكلفة إصدار الألعاب 628 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و800 جنيه مصري)، وسيكون متاحا للبيع في الصين اعتبارا من 10 ديسمبر.الجدير بالذكر أن شركة أوبو أطلقت خلال العام الماضي، إصدارا خاص ومحدود لعشاق لعبة ليج أوف ليجيندز، من هاتفها الرائد فايند أكس 2، والذي انطلق تحت اسم OPPO FIND X2 LEAGUE OF LEGENDS.وقدمت عملاقة التقنية الصينية الهاتف مع مجموعة متكاملة من الملحقات المخصصة، بتصميم فريد متدرج يجمع بين ألوان الأزرق والأخضر، والإطار الذهبي، مع شعار Oppo وWorlds 2020 باللون الذهبي في الجهة الخلفية.