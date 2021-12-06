ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكي المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1782.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 18.40 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 1784.70 دولار للأوقية.
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التعليقات على ارتفاع الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي واجتماع الاحتياطي الاتحادي
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