ارتفاع الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي واجتماع الاحتياطي الاتحادي

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ارتفاع الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي واجتماع الاحتياطي الاتحادي


ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكي المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1782.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 18.40 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 1784.70 دولار للأوقية.

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدوره يوم الجمعة قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.49 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 953.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1845.45 دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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