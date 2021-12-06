

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق الجملة.. الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 2 لـ5 جنيهات أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق الجملة.. الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 2 لـ5 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور استقرار ملحوظ بتعاملات اليوم لتبلغ الطماطم 1.5 إلى 3 جنيهات، البطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة 3 إلى 5 جنيهات اليوم ، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.



وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات ، الثوم 18 إلى 22 جنيها.وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .





أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها، المانجو 15 إلى 25 جنيها، البطيخ 8 إلى 10 جنيهات، الخوج المستورد 20 جنيها، التفاح السكري 20 جنيها.





كافة الأسعار المنشورة في سياق السطور السابقة، يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، الأمر الذي يجعل الأسعار النهائية للمستهلكين



