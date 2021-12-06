أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق الجملة.. الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 2 لـ5 جنيهات

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق الجملة.. الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 2 لـ5 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور استقرار ملحوظ بتعاملات اليوم لتبلغ الطماطم 1.5 إلى 3 جنيهات، البطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة 3 إلى 5 جنيهات اليوم ، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات ، الثوم 18 إلى 22 جنيها.وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .


أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها، المانجو 15 إلى 25 جنيها، البطيخ 8 إلى 10 جنيهات، الخوج المستورد 20 جنيها، التفاح السكري 20 جنيها.


كافة الأسعار المنشورة في سياق السطور السابقة، يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، الأمر الذي يجعل الأسعار النهائية للمستهلكين

المصدر: اليوم السابع

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