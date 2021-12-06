

شركات البترول تساهم بـ4 مليارات دولار فى الاستثمارات الأجنبية لمصر عام 2020 شركات البترول تساهم بـ4 مليارات دولار فى الاستثمارات الأجنبية لمصر عام 2020

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن مساهمة شركات البترول الأجنبية فى قائمة البنود الاستثمارية التي دخلت ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر لعام 2019/2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية 4 مليارات و315 مليون دولار من شركات البترول الأجنبية ومشتركة.



ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، القيمة الإجمالية للاستثمار المباشر خلال العام 2019/2020، وبلغت 7 مليار و450 مليون دولار، موزعة على عدة بنود منها القروض المقدمة من الشركات الأم وبلغت 561 مليون و459 ألف دولار، والتحويلات الواردة من خلال حسابات رأس المال وبلغت قيمتها 513 مليون و850 ألف دولار، وقروض مقدمة من الشركات الأم لشركات البترول وبلغت مليون و600 ألف دولار.



ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالى متحصلات النقد الأجنبي بقيمة 128.9 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020، مقابل 122.1 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 5.6%، وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة فى متحصلات النقد الأجنبى حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020، مقابل 0.7 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 457%..

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وفى المقابل فقد بلغ إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى نحو 143.2 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020 مقابل 124.2 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 15.3%.وجاءت مدفوعات الحساب المالى (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبى لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020 مقابل 16.3 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 70%.