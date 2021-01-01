جامعة عين شمس: شهادة لقاح كورونا شرط لدخول الطلاب امتحانات دور يناير

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قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سيتم منع أي طالب لم يتلق لقاح كورونا من دخول امتحانات دور يناير 2022 .



وأشارالدكتور محمد إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم.

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ولفت إلى أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكليةوأعلنت جامعة عين شمس عن إنشاء كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية وحدة الحقوق الطلابية والتى تتمثل مهمتها فى تلقى شكاوى الطلاب معلومة المصدر بالطرق الإلكترونية والتقليدية، ودراستها فى سرية تامة ورفع توصياتها لعميد الكلية.وقالت الجامعة ، إن الوحدة تضم فى عضويتها أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وخصصت الوحدة إيميل لتلقى شكاوى الطلاب وهو: "Lawshams21@gmail.com"، بالإضافة إلى تلقى شكاوى الطلاب بمقر الوحدة بإدارة رعاية الشباب بالكلية.