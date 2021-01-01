التعليم تحذف أجزاءً من منهج الفلسفة لطلاب الدمج الدارسين بالثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، حددت خلاله المحذوفات الخاصة بمنهج الفلسفة والمنطق ، الذي يتم تدريسه لطلاب الدمج الدارسين بالصف الثالث الثانوي، بالعام الدراسي الحالي 2021-2022.



وقالت وزارة التربية والتعليم : تتمثل الدروس المحذوفة من منهج الفلسفة لطلاب الدمج بالصف الثالث الثانوي تتمثل فيما يلي :



الموضوع الأول (الفلسفة وقضايا البيئة) تتضمن ص4 المعني اللغوي والمعني الاصطلاحي فقط، وص7 حذف بالكامل، ص13 المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة فقط، ص14، وص15 بالكامل.

الموضوع الثاني:(رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية) ص22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط، ص24، ص25، ص26 بالكامل، وص29، وص30، وص31 بالكامل.

الموضوع الثالث: (الفلسفة وأخلاقيات المهنة) ص33 بداية من الفريق الأول حتي نهاية الصفحة الفريق الثاني، ص34، ص35 بالكامل، ص39 حذف سابعاً فقط الواجب المهني، وحص43 حذف آدم سميث فقط.

الموضوع الرابع: (التفلسف وعلاقته بالقيم) ص48 بداية من ثالثا التفلسف علاقته بالقيم حتي نهاية الصفحة، وص52 بداية من أهم أقواللا الفلاسفة والمفكرين التي تجسد قيمة الحرية حتي المعني الاشتقاقي للحرية فقط.

وبالنسبة الدروس المحذوفة من المنطق تتمثل في :

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الموضوع الأول (الاستدال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية) ص57 بالكامل، ص58 بداية من ثانياً الاستباط والاستقراء والتفكير التقليدي حتي نهاية الصفحة، ص59 بداية من ثالثاً الحجج الاستنباطية في التفسير التقليدي والمعاصر من ص60-66)حذف بالكل، ص74 و75 و76 تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض.الموضوع الثاني ( معني الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية) ص81 بداية من ثانياً الحجج الاستنباطية.الموضوع الرابع ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال) ص 98،99 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب فقط، ص101 دور المنطق في تمثيل المعرفة فقط.