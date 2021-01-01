كوفيد 19.. المشروع البحثي لكلية البنات جامعة عين شمس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › كوفيد 19.. المشروع البحثي لكلية البنات جامعة عين شمس

صورة الخبر: كلية البنات جامعة عين شمس
كلية البنات جامعة عين شمس


تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ودعم وتشجيع الاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، تمت الموافقة على المشروع البحثي لكلية البنات بعنوان (كوفيد 19 : دراسة بحثية متعددة التخصصات للجائحة حاليا ومستقبلا) ،والذى يضم 24 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالكلية من تخصصات مختلفة من الآداب والعلوم والتربية.

وفي هذا الإطار تقدمت الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات بالتهنئة للأستاذة حنان الشاعر وكيل كلية البنات للدراسات العليا والبحوث بالموافقة ، مؤكدة أن المشروع يعتبر خطوة رائدة في مسيرة البحث العلمي بالكلية ويسهم في ربط البحث العلمي بقضايا عالمية ويخدم بنتائجه قطاعات مختلفة محليا وعالميا.

من جانبها أوضحت الأستاذة الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المشروع أنه يستهدف دراسة الجائحة وتقديم الحلول والتطبيقات.

وأضافت أن المشروع يسهم في التوسع في النشر الدولي وخدمة قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والأسرة والبيئة بنتائج وتطبيقات ومنتوجات الأبحاث المشاركة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كوفيد 19.. المشروع البحثي لكلية البنات جامعة عين شمس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63313

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager