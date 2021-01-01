كوفيد 19.. المشروع البحثي لكلية البنات جامعة عين شمس



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس



تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ودعم وتشجيع الاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، تمت الموافقة على المشروع البحثي لكلية البنات بعنوان (كوفيد 19 : دراسة بحثية متعددة التخصصات للجائحة حاليا ومستقبلا) ،والذى يضم 24 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالكلية من تخصصات مختلفة من الآداب والعلوم والتربية.



وفي هذا الإطار تقدمت الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات بالتهنئة للأستاذة حنان الشاعر وكيل كلية البنات للدراسات العليا والبحوث بالموافقة ، مؤكدة أن المشروع يعتبر خطوة رائدة في مسيرة البحث العلمي بالكلية ويسهم في ربط البحث العلمي بقضايا عالمية ويخدم بنتائجه قطاعات مختلفة محليا وعالميا.



من جانبها أوضحت الأستاذة الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المشروع أنه يستهدف دراسة الجائحة وتقديم الحلول والتطبيقات.

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وأضافت أن المشروع يسهم في التوسع في النشر الدولي وخدمة قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والأسرة والبيئة بنتائج وتطبيقات ومنتوجات الأبحاث المشاركة