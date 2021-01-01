اعرفى أنواع الكونتور المناسبة لنوع بشرتك



الكونتور المناسبة لنوع بشرتك الكونتور المناسبة لنوع بشرتك



الكونتور من مستحضرات التجميل التى تعمل على نحت الوجه وإبراز جمال ملامحه، كما أنه يساعد في تقليل حجم وإبراز معالم الوجه مثل الذقن والأنف وعظام الوجنتين، ولكن يجب وصعه بإحترافية حتى لا يأتى بنتائج عكسية.



وتقول خبيرة التجميل نور عوده إن الكونتور أصبح أساس المكياج، ويستخدم لتحسين ملامح الوجه من خلال اتباع طريقة الظل والنور بالأماكن البارزة في الوجه، ولكن أبرز عيوب تطبيق الكونتور هو الذي يلغي ملامح الوجه، ولكن استخدام الكونتور يعمل على إخفاء عيوب الوجه، فالكونتور سلاح ذو حدين وقد يستخدمه البعض في تغيير ملامح الوجه تماما، وذلك من خلال تغطية عالية من الفونديشين ثم الرسم من جديد بالكونتور برسم الخدود والأنف.



وأضافت “نور”، أن هناك العديد من أنواع الكونتور وبالتالى يجب اختيار النوع واللون الذي يناسب البشرة من حيث اللون والملامح، بالإضافة لمعرفة مميزاته التي تحافظ على البشرة، من الكثير من المشاكل وتظهر ملامح الوجه.

قد يعجبك أيضا...

أنواع الكونتوروتابعت، يعتبر الكونتور البودر من مستحضرات التجميل التي تناسب كثيرًا صاحبات البشرة الدهنية، كما أنه يفضل استخدامه في فصل الصيف حيث يساعد في امتصاص الزيوت والعرق التي تفرزها البشرة، أما الكونتور السائل يعتبر من الأنواع التي تناسب صاحبات البشرة الجافة ويفضل استخدامه في فصل الشتاء لإحتوائه على خصائص تساهم في ترطيب البشرة نظرًا لوجود نسبة عالية من الزيوت فيه.وأوضحت نور عوده، أما الكونتور الكريمي يناسب جميع أنواع البشرة، ويمتاز بقدرته على تغطية البشرة بشكل أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى، ويتوفر على شكل أقلام أو عبوات وقوامه أشبه بالكونسيلر أو أحمر الشفاه، وتتوفر العبوة في الغالب بلونٍ واحد كما يتوفر بعدة ألوان.طرق وضع الكونتوروشرحت خبيرة التجميل، طريقة وضع الكونتور للمبتدئين:-- يجب رفع شعر الرأس لأعلى وربطه جيدًا مايساعد على رؤية الجبين بشكل واضح، ثم ننظف البشرة جيدًا حتى تصبح طبيعية وخالية من الشوائب أو العيوب التي تسبب مظهرًا غير لائق بعد وضع الكونتور مثل إزالة المكياج.-غسل الوجه بالماء والصابون جيدًا، ثم نجفف البشرة تمامًا بواسطة منشفة، ويفضل بأن نقوم بعملية تقشير البشرة للتخلص من بقايا الجلد الميتة وتزداد رطوبة البشرة ويزداد رونقها بعد وضع الكونتور.-نضع مرطب للبشرة ونتركه بضع دقائق حتى يمتصه الجلد قبل وضع المكياج.-نطبق القليل من كريم الأساس ونوزعه على البشرة بواسطة الفرشاة أو أطراف الأصابع ويمكن وضع خافي العيوب لإخفاء عيوب البشرة مثل الهالات السوداء.-نوزع كمية مناسبة من كريم الأساس بدرجته الفاتحة بواسطة الأصبع على الأماكن التي يتم تسليط الشمس عليها مثل امتداد طول الأنف ووسط الجبين وعلى تفاحة الخدود وخطوط الجبين ومنتصف الذقن وأعلى الشفاه في المنطقة الموجودة أسفل الأنف.-نطبق الكونتور المناسب للبشرة على الوجه على شكل 3 بدءًا من الجبهة وصولًا إلى عظام الوجنة والذقن.-نمزج كريم الأساس بواسطة فرشاة مع تجنب إبعاد اللون عن المناطق التي تم وضعه فيها.-نتأكد من مزج الحواف وعدم وجود درجات غامقة أو فاتحة في النهايات.