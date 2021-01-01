طريقة عمل كيك للحفلات والأعياد بأقل التكاليف وبنفس طعم المحلات



طريقة عمل كيك للحفلات طريقة عمل كيك للحفلات



في الاحتفالات والأعياد يتزايد البحث عن طريقة عمل الكيكة أو التورتة لأن الكيكة تعتبر من أهم أطباق الحلويات على مائدة الاحتفالات والمناسبات والأعياد التي تساعدنا على تكملة الفرحة، ومن الصعب أن تجد فى الاحتفال من لا يحب الكيكة سواء بين الكبار أو الأطفال، وإذا تم تحضير الكيكة بطريقة مناسبة فمن الممكن أن تصلح بديلا للتورتة لذلك يتعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل كيك الاحتفالات والأعياد بأبسط طريقة منزلية وغير مكلفة وبنفس مذاق ومظهر الحلويات فى المحلات مما يوفر لنا الكثير من التكاليف ويجعلنا نضمن نظافة المكونات.



طريقة عمل كيك المربى: أولاً المكونات

من 1لـ 4 بيضات



كوب سكر

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كوب حليبملعقة كبيرة بيكينج بودرملعقة صغيرة فانيلياكوب ونصف من الدقيقنصف كوب زيتخمس ملاعق كبيرة مربي أي نوع على حسب الرغبةطريقة التحضيرنقوم بتحضير إناء ونضيف البيض ثم السكر والفانيليا ونقوم بالضرب لفترة تتراوح من 5 لـ 7 دقائق بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات جيدًا.بعدها نضيف الزيت والحليب ثم نضيف الدقيق والبيكينج بودر بالتدريج مع التقليب لمده دقيقة ونقوم بوضعه داخل بيركس أو قالب كيك مقاس 20 مدهون بالزبدة ورشه من الدقيق.نضع نصف كمية الكيك ثم نقوم بإدخاله الفرن لمده تتراوح ما بين 15 لـ 20 دقيقة ونقوم بإخراج الكيك ونسكب عليه المربى ثم بإضافة باقي الخليط ونقوم بإدخاله الفرن مرة أخري 20 دقيقة حتى ينضج الكيك ونقوم بالتزين عن طريق التوت الأحمر أو الفراولةطريقة عمل كيك موس الفانيليا والفراولةكوب وربع من الدقيقنصف كوب من الحليبربع كوب من السمنة أو الزبدةربع كوب زيتكوب من السكر الأبيضملعقة صغيرة فانيلياملعقة صغيرة بيكينج بودرذره من الملح3 بيضاتكوب من الكريم شانيته2ملعقة كبيرة من القشطةكوب ماءفراولة للتزيينطريقه التحضير كيك موس الفانيليا والفراولةنقوم بتحضير إناء وأضافة البيض ثم السكر والسمنة والفانيليا ويتم التقليب جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي لمدة دقيقة.نقوم بإضافة الزيت والحليب والملح والبيكينج بودر والدقيق.نخلط جميع المكونات حتى تتجانس ويتكون خليط الكيك ثم نقوم بإضافة الخليط في قالب مدهون بالزبدة وندخله الفرن لمده 20 دقيقة.طريقة تحضير موس الفانيليانقوم بتحضير إناء ونقوم بإضافة الكريم شانيته مع الماء والقشطة ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربي حتى يتكون خليط كريميعند خروج الكيك من الفرن نتركه يبرد ونضعه في طبق تقديم ثم نقوم بإضافة موس الفانيليا بشكل متساوي على الكيك ونزينه بالفراولة ويتم التقديم.