طريقة عمل كيك للحفلات والأعياد بأقل التكاليف وبنفس طعم المحلات

طريقة عمل كيك للحفلات
في الاحتفالات والأعياد يتزايد البحث عن طريقة عمل الكيكة أو التورتة لأن الكيكة تعتبر من أهم أطباق الحلويات على مائدة الاحتفالات والمناسبات والأعياد التي تساعدنا على تكملة الفرحة، ومن الصعب أن تجد فى الاحتفال من لا يحب الكيكة سواء بين الكبار أو الأطفال، وإذا تم تحضير الكيكة بطريقة مناسبة فمن الممكن أن تصلح بديلا للتورتة لذلك يتعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل كيك الاحتفالات والأعياد بأبسط طريقة منزلية وغير مكلفة وبنفس مذاق ومظهر الحلويات فى المحلات مما يوفر لنا الكثير من التكاليف ويجعلنا نضمن نظافة المكونات.
طريقة عمل كيك المربى: أولاً المكونات
من 1لـ 4 بيضات
كوب سكر
كوب حليب
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب ونصف من الدقيق
نصف كوب زيت
خمس ملاعق كبيرة مربي أي نوع على حسب الرغبة
طريقة التحضير
نقوم بتحضير إناء ونضيف البيض ثم السكر والفانيليا ونقوم بالضرب لفترة تتراوح من 5 لـ 7 دقائق بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات جيدًا.
بعدها نضيف الزيت والحليب ثم نضيف الدقيق والبيكينج بودر بالتدريج مع التقليب لمده دقيقة ونقوم بوضعه داخل بيركس أو قالب كيك مقاس 20 مدهون بالزبدة ورشه من الدقيق.
نضع نصف كمية الكيك ثم نقوم بإدخاله الفرن لمده تتراوح ما بين 15 لـ 20 دقيقة ونقوم بإخراج الكيك ونسكب عليه المربى ثم بإضافة باقي الخليط ونقوم بإدخاله الفرن مرة أخري 20 دقيقة حتى ينضج الكيك ونقوم بالتزين عن طريق التوت الأحمر أو الفراولة
طريقة عمل كيك موس الفانيليا والفراولة
كوب وربع من الدقيق
نصف كوب من الحليب
ربع كوب من السمنة أو الزبدة
ربع كوب زيت
كوب من السكر الأبيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ذره من الملح
3 بيضات
كوب من الكريم شانيته
2ملعقة كبيرة من القشطة
كوب ماء
فراولة للتزيين
طريقه التحضير كيك موس الفانيليا والفراولة
نقوم بتحضير إناء وأضافة البيض ثم السكر والسمنة والفانيليا ويتم التقليب جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي لمدة دقيقة.
نقوم بإضافة الزيت والحليب والملح والبيكينج بودر والدقيق.
نخلط جميع المكونات حتى تتجانس ويتكون خليط الكيك ثم نقوم بإضافة الخليط في قالب مدهون بالزبدة وندخله الفرن لمده 20 دقيقة.
طريقة تحضير موس الفانيليا
نقوم بتحضير إناء ونقوم بإضافة الكريم شانيته مع الماء والقشطة ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربي حتى يتكون خليط كريمي
عند خروج الكيك من الفرن نتركه يبرد ونضعه في طبق تقديم ثم نقوم بإضافة موس الفانيليا بشكل متساوي على الكيك ونزينه بالفراولة ويتم التقديم.
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