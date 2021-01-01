أسهل تصفيفات الشعر لحضور حفل رأس السنة 2022 من وحى المشاهير

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صورة الخبر: أسهل تصفيفات الشعر
أسهل تصفيفات الشعر


بدأت ملامح موضة 2022، تظهر عبر المنصات المختلفة خلال هذه الفترة مع نهاية عام 2021، حيث ظهرت الحواجب النحيفة وبنطلون الجينز المرتفع و معاطف الفراء وقطع الديكور الحديثة، كما ظهرت تسريحات الشعر الجديدة والتى من المقرر أن تسود خلال العام القادم، والتى منها الفرق المتعرج وذيل الحصان مع تصفيف الجهة الأمامية على الجانب وغيرها من تصفيفات الشعر المختلفة التى يمكن تنفيذها فى المنزل لحضور حفل رأس السنة أو أى حفلات أخرى خلال الفترة القادمة، والتى ظهرت بها العديد من مشاهير النساء فى الفترة الأخيرة، ونستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

أحدث تصفيفات الشعر لحضور حفل رأس السنة
فرق متعرج
يعتبر الفرق المتعرج من أحدث تصفيفات الشعر لهذا العام والتى ظهرت بها العديد من مشاهير النساء مثل عارضة الأزياء بيلا حديد و المغنية أريانا جراندي، والتى يمكن تنفيذها بسهولة داخل المنزل لحضور حفل رأس السنة.



نصف لأعلى ونصف لأسفل
تقسيم الشعر لجزئين من نصف لأعلى وجمعه بـ" توكة"، وترك النصف الآخر فضفاض من تصفيفات الشعر التى يمكن تنفيذها بسهولة داخل المنزل، وتتوافق أكثر مع الشعر الناعم، وقد ظهرت به مؤخراً العديد من مشاهير النساء مثل الممثلة لوسي بوينتون.



ذيل حصان مع "قصة" جانبية
ويمكن تصفيف الشعر على هيئة ذيل حصان مع تصفيف الجزء الأمامى على هيئة "قصة" جانبية، وتعتبر من تصفيفات الشعر سهلة التنفيذ ولا تستغرق الكثير من الوقت، ومناسبة لحضور حفل رأس السنة.



تأطير الوجه
تعتمد هذه الطريقة على ترك خصلتين من الشعر على جانبى الوجه، مع جمع باقى الشعر للخلف، مما يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة أمام الجميع ويمكن تنفيذ هذه النوع من تصفيف الشعر بسهولة داخل المنزل، كما لا تستغرق الكثير من الوقت.

صورة الخبر: أسهل تصفيفات الشعر

صورة الخبر: أسهل تصفيفات الشعر

صورة الخبر: أسهل تصفيفات الشعر

المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية

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