تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية في الفرن ، إذا كنتي تحاولين تقديم أكلة جديدة لأولادك بطريقة احترافية، فستكون وجبة الدجاج المشوي هي الوجبة المثالية لأطفالك، ونقدم لكي الطريقة بالتفصيل للحصول علي دجاج مشوي لذيذ بطرق مختلفة تعرف عليها .
وقدمت الشيف هالة فهمى، من خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل فراخ مشوية سريعة.
وتتضمن المقادير الآتى:
فراخ
كوب ماء طماطم
كوب ماء بصل
ملح
2 ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة كبيرة بهارات الشوى
عسل أسود
زيت
الخطوات :
تخلط جميع المكونات
تتبل الفراخ لمدة 6 ساعات
توضع الفراخ على طاسة ساخنة جدا أو شواية لمجرد أننا نعرضها لصدمة حرارية
وتوضع الفراخ فى صنية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ألى أن تنضج وتصبح جاهزة للأكل.
طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن
فراخ مشوية
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الفراخ المشوية مثل المطاعم.
المقادير :
دجاجة
4 طماطم مقطعة
3 بصل، مقطعة
6 فص ثوم
كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
3 ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيره كمون
ملعقة صغيره زنجبيل بودرة
ملعقة صغيره زعتر يابس
ملعقة صغيره كزبرة جافة
الطريقة :
في الخلاط الكهربائي، توضع الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيداً للحصول على خليط مثل المعجون.
يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيداً ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب.
يغطى الوعاء جيداً ويوضع في الثلاجة مدة 4 ساعات يخرج الوعاء من الثلاجة ويصفى جيداً من التتبيلة.
تضاف البهارات الملح والفلفل إلى الدجاج ويقلب جيداً ثم تترك القطع لمدة 10 دقائق لترتاح.
يحمى الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
توزع قطع الدجاج المتبلة على الشواية وتدخله إلى الفرن لمدة ساعة لتشوى.
تخرج الصينية من الفرن، توضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم المشتعل.
يوضع نقاط من الزيت عليها ليظهر الدخان، تغطى بورق القصدير
تعاد إلى الفرن وتترك القطع لتكتسب نكهة الشوي.
تخرج الصينية من الفرن، توضع قطع الدجاج المشوية في طبق وتقدم ساخنة.
فراخ مشوية
اذا كنتي تحاولين تقديم اكلة جديدة لأولادك بطريقة احترافية، فستكون وجبة الدجاج المشوي هي الوجبة المثالية لأطفالك ونقدم لكي الطريقة بالتفصيل للحصول علي دجاج مشوي لذيذ بطرق مختلفة تعرفي عليها .
مقادير دجاج مشوي
1 دجاجة 4 قطع
1 بصلة مبشورة
1 ملعقة كبيرة شطة ناعمة
بابريكا
نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم
2 ملعقة كبيرة خل
زبادي
فلفل أسود ملح
عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
طريقة تحضير دجاج مشوي
* تتبل الدجاجة بالملح والفلفل الأسود والبصل والكمون والزبادي والخل وعصير الليمون والبابريكا والصلصة
* يمكن إضافة الشطة
* يقلب الدجاج في الخليط ويغطى ويحفظ في الفريزر حتى الاستخدام
* وادخليها فرن ساخن حتى تنضج.
2- طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان
مقادير دجاج مشوي بدبس الرمان
دجاجة منزوعة العضم
طماطم
بطاطس
بصل كرفس
جزر
ثوم كزبرة خضراء
فلفل ألوان
دبس رمان
زيت ملح
فلفل
طريقة تحضير دجاج مشوي بدبس الرمان
* استخدمي الدجاجة بعد نزع عضمها
* تبلي الدجاج بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا
* ضعيها على شواية ساخنة مدهونة بالزيت
* قشري البطاطس وقطعيها إلى حلقات وكذلك الجزر والكرفس
* تبلي الخضروات ببقية تتبلية الدجاج إضيفي الي الخضروات بعض شرائح البصل وشرائح الفلفل الألوان
* ضعي الخضروات في طاجن للفرن وضعي فوقها الدجاجة نصف المشوية اضيفي اليها دبس الرمان وأدخليها فرن ساخن
طريقة عمل دجاج مشوي بالزبادي والمسترده
مقادير دجاج مشوي بالزبادي والمستردة
دجاج بصل بطاطس جنزبيل زعتر طازج زبادي مستردة ثوم ثوم بودرة بصل بودرة خل زيت زيتون كركم ملح فلفل
طريقة تحضير فراخ مشويه بالزبادي والمستردة
* اخلطي الزعتر مع الثوم المفروم وعليها التوابل جميعها والملح والفلفل
* افرمي الثوم واخلطيه مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل
* قطعي البطاطس شرائح
* رشي زيت في صينية الفرن ورصي عليها شرائح البطاطس
* احشي الدجاجة بخليط البصل واغلقيها وتبليها من الخارج بخليط الثوم افتحي الدجاجة بسكين حامية لتأخذ من التتبيلة
* ضعي بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية
* ضعي الدجاجة على ىشرائح البطاطس وادخليها فرن ساخن حتى تنضج
طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن الشيف هاله
كشفت الشيفت هالة فهمي عن أسهل الطرق لتحضير الفراخ المشوية بالروز ماري.
وأوضحت فهمي المقادير خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد كالتالي « فرخة، كوب زبدة، عصير ليمون، شرائح ليمون، بشر ليمون، روزماري، زيت وملح وفلفل».
طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري :
نقوم بتتبيل الفراخ بكل المكونات السابقة وتترك فى الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم توضع فى الصينية وتلف بالورق الفويل وتتدخل الفرن لمدة ساعة تقريبا.
يتم رفع الورق الفويل وتدهن الفراخ بالزبدة وتترك تحت الشواية حتى تاخذ اللون الذهبى تقدم فى السرفيس مجملة باوراق الروزمارى مع الارز البسمتي
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