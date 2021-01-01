

تتبيل الفراخ المشوية تتبيل الفراخ المشوية





طريقة تتبيل الفراخ المشوية في الفرن ، إذا كنتي تحاولين تقديم أكلة جديدة لأولادك بطريقة احترافية، فستكون وجبة الدجاج المشوي هي الوجبة المثالية لأطفالك، ونقدم لكي الطريقة بالتفصيل للحصول علي دجاج مشوي لذيذ بطرق مختلفة تعرف عليها .



وقدمت الشيف هالة فهمى، من خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل فراخ مشوية سريعة.

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وتتضمن المقادير الآتى:فراخكوب ماء طماطمكوب ماء بصلملح2 ملعقة كبيرة صلصةملعقة كبيرة بهارات الشوىعسل أسودزيتالخطوات :تخلط جميع المكوناتتتبل الفراخ لمدة 6 ساعاتتوضع الفراخ على طاسة ساخنة جدا أو شواية لمجرد أننا نعرضها لصدمة حراريةوتوضع الفراخ فى صنية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ألى أن تنضج وتصبح جاهزة للأكل.طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرنفراخ مشويةقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الفراخ المشوية مثل المطاعم.المقادير :دجاجة4 طماطم مقطعة3 بصل، مقطعة6 فص ثومكوب زبادي2 ملعقة كبيرة خل3 ملعقة كبيرة زيتملحفلفل أسودملعقة صغيره كمونملعقة صغيره زنجبيل بودرةملعقة صغيره زعتر يابسملعقة صغيره كزبرة جافةالطريقة :في الخلاط الكهربائي، توضع الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيداً للحصول على خليط مثل المعجون.يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيداً ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب.يغطى الوعاء جيداً ويوضع في الثلاجة مدة 4 ساعات يخرج الوعاء من الثلاجة ويصفى جيداً من التتبيلة.تضاف البهارات الملح والفلفل إلى الدجاج ويقلب جيداً ثم تترك القطع لمدة 10 دقائق لترتاح.يحمى الفرن على درجة حرارة 200 درجة.توزع قطع الدجاج المتبلة على الشواية وتدخله إلى الفرن لمدة ساعة لتشوى.تخرج الصينية من الفرن، توضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم المشتعل.يوضع نقاط من الزيت عليها ليظهر الدخان، تغطى بورق القصديرتعاد إلى الفرن وتترك القطع لتكتسب نكهة الشوي.تخرج الصينية من الفرن، توضع قطع الدجاج المشوية في طبق وتقدم ساخنة.فراخ مشويةاذا كنتي تحاولين تقديم اكلة جديدة لأولادك بطريقة احترافية، فستكون وجبة الدجاج المشوي هي الوجبة المثالية لأطفالك ونقدم لكي الطريقة بالتفصيل للحصول علي دجاج مشوي لذيذ بطرق مختلفة تعرفي عليها .مقادير دجاج مشوي1 دجاجة 4 قطع1 بصلة مبشورة1 ملعقة كبيرة شطة ناعمةبابريكانصف ملعقة كبيرة كمون ناعم2 ملعقة كبيرة خلزباديفلفل أسود ملحعصير ليمون1 ملعقة كبيرة صلصة طماطمطريقة تحضير دجاج مشوي* تتبل الدجاجة بالملح والفلفل الأسود والبصل والكمون والزبادي والخل وعصير الليمون والبابريكا والصلصة* يمكن إضافة الشطة* يقلب الدجاج في الخليط ويغطى ويحفظ في الفريزر حتى الاستخدام* وادخليها فرن ساخن حتى تنضج.2- طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمانمقادير دجاج مشوي بدبس الرماندجاجة منزوعة العضمطماطمبطاطسبصل كرفسجزرثوم كزبرة خضراءفلفل ألواندبس رمانزيت ملحفلفلطريقة تحضير دجاج مشوي بدبس الرمان* استخدمي الدجاجة بعد نزع عضمها* تبلي الدجاج بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا* ضعيها على شواية ساخنة مدهونة بالزيت* قشري البطاطس وقطعيها إلى حلقات وكذلك الجزر والكرفس* تبلي الخضروات ببقية تتبلية الدجاج إضيفي الي الخضروات بعض شرائح البصل وشرائح الفلفل الألوان* ضعي الخضروات في طاجن للفرن وضعي فوقها الدجاجة نصف المشوية اضيفي اليها دبس الرمان وأدخليها فرن ساخنطريقة عمل دجاج مشوي بالزبادي والمستردهمقادير دجاج مشوي بالزبادي والمستردةدجاج بصل بطاطس جنزبيل زعتر طازج زبادي مستردة ثوم ثوم بودرة بصل بودرة خل زيت زيتون كركم ملح فلفلطريقة تحضير فراخ مشويه بالزبادي والمستردة* اخلطي الزعتر مع الثوم المفروم وعليها التوابل جميعها والملح والفلفل* افرمي الثوم واخلطيه مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل* قطعي البطاطس شرائح* رشي زيت في صينية الفرن ورصي عليها شرائح البطاطس* احشي الدجاجة بخليط البصل واغلقيها وتبليها من الخارج بخليط الثوم افتحي الدجاجة بسكين حامية لتأخذ من التتبيلة* ضعي بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية* ضعي الدجاجة على ىشرائح البطاطس وادخليها فرن ساخن حتى تنضجطريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن الشيف هالهكشفت الشيفت هالة فهمي عن أسهل الطرق لتحضير الفراخ المشوية بالروز ماري.وأوضحت فهمي المقادير خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد كالتالي « فرخة، كوب زبدة، عصير ليمون، شرائح ليمون، بشر ليمون، روزماري، زيت وملح وفلفل».طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري :نقوم بتتبيل الفراخ بكل المكونات السابقة وتترك فى الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم توضع فى الصينية وتلف بالورق الفويل وتتدخل الفرن لمدة ساعة تقريبا.يتم رفع الورق الفويل وتدهن الفراخ بالزبدة وتترك تحت الشواية حتى تاخذ اللون الذهبى تقدم فى السرفيس مجملة باوراق الروزمارى مع الارز البسمتي