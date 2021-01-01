هل تعانى من النحافة الزائدة؟ اعرف أكثر الطرق أمانًا لزيادة الوزن بشكل صحي

يشكل فقدان الوزن أولوية بالنسبة لمعظم الناس - سواء من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية أو مرضى السكري أو مرضى القلب أو البدناء وما إلى ذلك، ومع ذلك، على عكس هؤلاء لا يزال هناك بعض الأشخاص يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) ويعانون من نقص الوزن، ويحاولون إيجاد طرق لزيادة الوزن بطريقة أكثر أمانًا وصحة.
وفقا لتقرير موقع تايمز نيوز ناو " timesnownews"، هناك طرق لزيادة الوزن دون المساس بصحتك أو الاضطرار إلى السير في طريق السمنة وهى:
التزم بالكربوهيدرات البسيطة:
بالنسبة لأي شخص يحاول إنقاص الوزن، فإن الكربوهيدرات البسيطة مثل البطاطس مدرجة في القائمة غير الموصى بها، ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون زيادة الوزن بشكل صحي ، فإن الاستمتاع ببضع حبات من البطاطس المهروسة أو الفواكه أو حتى الحليب يمكن أن يساعد في اكتساب بعض الوزن مع لمسة إضافية من التغذية، يمكن للمرء أيضًا أن يختار الأطعمة النشوية والحبوب الكاملة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.
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