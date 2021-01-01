لتحديد النسل.. اكتشفي مزايا اللولب النحاسي



مزايا اللولب النحاسي مزايا اللولب النحاسي





الأجهزة الرحمية (IUDs) ، والمعروفة أيضًا باسم وسائل منع الحمل داخل الرحم، هي من بين أكثر وسائل منع الحمل شيوعًا. يمكن وضع هذه الأجهزة الصغيرة داخل الرحم لمنع الحمل لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.



اللولب متاح في المتغيرات الهرمونية وغير الهرمونية.

قد يعجبك أيضا...

يعمل اللولب عن طريق منع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة أو عن طريق إجراء تغييرات في الرحم.اقرأ هذا المنشور للتعرف على مزايا اللولب بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.ما مدى فعالية اللولب؟يعتبر اللولب وسيلة موثوقة لمنع الحمل ويوفر كفاءة تزيد على 99٪، ومع ذلك، لا توجد وسيلة منع حمل فعالة بنسبة 100٪ ، وهناك دائمًا فرصة للحمل.كم تبلغ مدة عمل اللولب؟وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، سيعمل اللولب النحاسي بأمان على مدى ثلاث إلى عشر سنوات.تمت الموافقة على عمل اللولب الهرموني من ثلاث إلى خمس سنوات.كيف يتم إدخال اللولب؟اللولب عبارة عن أجهزة طبية موصوفة ولا يجب إدخالها إلا بواسطة ممارس طبي مؤهل. أثناء إدخال الجهاز داخل الرحم، سيتم اتباع إجراء قصير.سيتم فحص المهبل وعنق الرحم باستخدام منظار مهبلي، ثم يتم تنظيف أجزاء الجسم باستخدام محلول التنظيف.سيتم استخدام أداة خاصة لمحاذاة قناة عنق الرحم وتجويف الرحم.سيتم قياس عمق تجويف الرحم.سيتم طي الأذرع الأفقية للولب الرحمي على شكل حرف T، وباستخدام أنبوب قضيب، يتم توصيل الجهاز إلى الرحم.أخيرًا، يتم تقصير الخيط الطويل جدًا في الجزء السفلي من اللولب.يتم إدخال اللولب بدون إطار باستخدام أداة متخصصة مباشرة في عضل الرحم في قاع الرحم.فترة الإدخال المثلى هي مباشرة بعد الدورة الشهرية، على الرغم من أنه يمكن القيام بها في أي وقت. قد تكون عملية الإدخال مؤلمة وقد تسبب تقلصات لبعض النساء.يجب أيضًا أن يقوم ممارس طبي مؤهل بإزالة اللولب.يأتي اللولب مع خيطين حيدين للمساعدة في الإزالة، تُستخدم القوة لسحب اللولب برفق، والذي ينثني لأعلى ويخرج.ما مزايا اللولب؟يسمح اللولب للمرأة بالجماع دون الحاجة إلى القلق بشأن وسائل منع الحمل الذكورية.يقدم اللولب بشكل عام الفوائد التالية:يقلل اللولب من مخاطر الحمل غير المرغوب فيه: لا داعي للقلق بشأن وسائل منع الحمل، وقد يجعل الجماع أكثر ملاءمة.العمل من ثلاث إلى عشر سنوات: ليس عليك أن تتذكر استخدام أو استخدام اللولب لأنه موجود دائمًا.طبيعة قابلة للعكس: يمكن إزالة اللولب في أي وقت لاستعادة خصوبتك.يأتي كل نوع من أنواع اللولب بمميزاته الخاصة ويجب اختياره من خلال استشارة طبيب مؤهل.مزايا اللولب النحاسي:اللولب النحاسي هو اختيار الإجراء لتجنب البدائل الهرمونية.يمكن استخدامه بأمان من قبل النساء اللواتي لم يسبق لهن الولادة.يتيح لك تجنب أي آثار جانبية محتملة للهرمونات من هرمون اللولب.يمكنك استخدامه أثناء تناول الأدوية.مزايا اللولب بدون إطار هي:التصميم ليس له هيكل ضخم. ونتيجة لذلك، فهو مريح في الاستخدام مقارنةً بالتصميم التقليدي على شكل حرف T.يقلل بشكل كبير من الألم والنزيف غير الطبيعي والتضمين.لديه مخاطر منخفضة من الطرد، مما يقلل من فرصة الحمل.يتكيف التصميم بدون إطار مع شكل الرحم.مزايا اللولب الهرموني:يقلل من نزيف الدورة الشهرية وآلامها.يقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.يقلل من خطر الإصابة بعدوى الحوض.يوفر مخاطر أقل من تدابير تحديد النسل المباشرة القائمة على هرمون الأستروجين.قد يؤدي استخدام اللولب الهرموني لمدة طويلة إلى توقف الدورة الشهرية لدى بعض النساء.