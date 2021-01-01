أطلقت زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مراكب صيد فلسطينية قبالة ساحل السودانية شمال غرب قطاع غزة بالبحر المتوسط، دون وقوع إصابات.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة أن "حالة الصيد في القطاع هي حالة الاستثناء في كل العالم لعدة أسباب، أبرزها تقييد منطقة الصيد واعتقال الصيادين من داخل البحر".
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التعليقات على مطاردة وإطلاق نار في إسرئيل.. تفاصيل حادث أمني بـ البحر المتوسط
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