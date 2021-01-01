مطاردة وإطلاق نار في إسرئيل.. تفاصيل حادث أمني بـ البحر المتوسط



زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي



أطلقت زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مراكب صيد فلسطينية قبالة ساحل السودانية شمال غرب قطاع غزة بالبحر المتوسط، دون وقوع إصابات.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.



وفي نوفمبر الماضي، أعلن زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة أن "حالة الصيد في القطاع هي حالة الاستثناء في كل العالم لعدة أسباب، أبرزها تقييد منطقة الصيد واعتقال الصيادين من داخل البحر".

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وأضاف: "رغم كل عمليات القرصنة البحرية والجرائم المتواصلة بحق الصيادين لم يستسلم الصياد الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الـ15 عام الماضية 13 صيادا واعتقل ما يقارب من 700صيادا، ودمر حوالي 190 قاربا وصادر 180 آخرين.