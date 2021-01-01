فائدة جديدة لأقراص الفياجرا

اكتشفت دراسة أمريكية جديدة أن دواء سيلدينافيل المعروف تجاريا بـ الفياجرا يمتلك فائدة أخرى في غاية الأهمية حيث يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
ووفقا لما جاء في موقع الحرة الأمريكى، قام فريق بحثي من "كليفلاند كلينك" بتحليل بيانات صحية لنحو أكثر من 7.2 مليون شخص، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا دواء الفياجرا، المخصص أصلا لعلاج ضعف الانتصاب، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 69 %، مقارنة بمن لم يستخدموا الفياجرا.
الفياجرا تعالج الزهايمر
قام الباحثون بدراسة أنواع الأدوية التي اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي إيه" والتي قد تساعد افتراضيا في علاج الزهايمر، ووجدوا أن "سيلدينافيل" هو أحد أفضل الأدوية التي وافقت عليها الوكالة من بين أكثر من 1600 دواء.
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