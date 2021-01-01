طريقة تسوية ورق العنب المعلب والمجمد



طريقة تسوية ورق العنب المعلب طريقة تسوية ورق العنب المعلب



تختلف طريقة تسوية ورق العنب بحسب كل بلد، ويعد ورق العنب من الأطباق الشعبية البسيطة والمعروفة في جميع الدول العربية؛ ويشتهر ورق العنب في المدن الفلسطينيّة باسم الدوالي، وفي القدس بورق العنب، و بنفس الاسم في مصر، ولكن يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة، وفيما يلي سنقدم لكم وصفات مختلفة لطريقة تسوية ورق العنب.





يُغسل ورق العنب بالماء الساخن .

يوضع ورق العنب في مصفاة ومن ثم يُترك جانبًا حتى يتصافى جيدًا.



لعمل حشو ورق العنب المعلب :

1- يوضع كلًا من الأرز، البصل، الطماطم، البقدونس والنعناع في وعاء ومن ثم يخلط جيدًا.

2- تُنكه المكونات بالملح والفلفل الأسود.

3- يُصب على الخليط عصير الليمون الحامض والزيت ومن ثم تخلط جيدًا حتى تتجانس.

4- تفرد ورقة العنب، ومن ثم يوضع بداخلها كمية صغيرة من الحشوة، ومن ثم تقفل من الجوانب وتلف بشكل اسطواني.

5- تصف أوراق العنب المحشية في قدر، ومن ثم يسكب الماء أو المرق، الزيت، وعصير الليمون فوق ورق العنب.

6- تغطى أوراق العنب المحشية في القدر بورق عنب غير محشي، ومن ثم يوضع القدر على نار متوسطة الحرارة.

7- يترك ورق العنب حتى ينضج، ثم يرفع القدر من على النار، ويقدم ساخنًا.