الرجاء المغربي يكشف أسباب طلب تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي



الاهلي والرجاء الاهلي والرجاء



كشف نادي الرجاء المغربي، عن تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، يُطالب فيه بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.



وكان قد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري ابطال أفريقيا والرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية يوم 22 ديسمبر الجاري.



وبرر نادي الرجاء طلبه، عبر بيان رسمي صادر اليوم، بالإشارة إلى تواجد مجموعة من اللاعبين الرسميين بالمنتخب المغربي في بطولة كأس العرب التي ستنتهي في 18 ديسمبر الجاري مما يتعذر معه التحاق اللاعبين المذكورين ببعثة فريقه.

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وأتم نادي الرجاء بيانه بالتنويه إلى الصعوبات التي يواجهها النادي المغربي لتأمين رحلة خارجية بالنظر لضيق الوقت بين تاريخ المراسلة وتاريخ المباراة مع الوضع في الاعتبار الوضعية الوبائية الحالية وانعدام الرحلات الجوية الدولية من وإلى المغرب في الوقت الراهن.