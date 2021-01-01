

ندوة إيدج: الوسيط الإلكتروني مفتاح للتعاملات اليومية في التعليم والتجارة ندوة إيدج: الوسيط الإلكتروني مفتاح للتعاملات اليومية في التعليم والتجارة

نظم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ندوة بعنوان "رواد الأعمال والصعود إلى القمة"، تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات عن تجاربهم المتميزة ومشوار نجاحهم على النطاق المحلي والعالمي



وقال عبد الرحمن أيمن، مؤسس ومدير تطوير الأعمال لـ أديوكيت، إنه درس في كلية صيدلة جامعة القاهرة، وعمل في المجال الصحي وهو الأمر الذي يجعل اى شخص يحمد الله على النعم التي تتوفر له يوميا.



وأضاف عبد الرحمن، أنه اكتشف ان مجال الصيدلة ليس مجاله المفضل، وقرر الدخول في مجال التعليم وانشاء منصة خاصة بهذا الشأن.

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ولفت عبد الرحمن الى أن مصر ترسل سنويا ٥٥ الف طالب سنويا للدراسة في الخارج، وهذا من الأهداف التي دفعته لإنشاء تلك المؤسسة لإمكانية الدراسة عن بعد وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بالجامعات المختلفة في أنحاء العالم من خلال لينكات عبر تطبيق على الإنترنت لكافة الجامعات من خلال ايديوكيت educate learning center "كوسيط" بين الأفراد وكافة الجامعات على مستوى العالم.من قال سامح عبدالفتاح، مؤسس وشريك في بيزنس بومرز، أن مجال e-commerce يسمح للأفراد بتواجد محال إلكترونية للبيع اون لاين، لافتا إلى أن هناك العديد من التكنولوجيات التي يمكن من خلالها بناء منظومة التجارة الإلكترونية لدي الشركات، ومنها التكلفة الخاصة، وهي بناء منظومة خاصة بالشركة نفسها، بينما يتمثل الاتجاه الثاني في الأوبن سورس المعتمدة على الاشتراك الشهري.وأضاف عبد الفتاح، خلال الندوة، أن العميل يقوم بشراء المنتج عبر صورة فقط، وهو ما يؤكد أهمية الصورة في أي أون لاين ستور، نظرا لأنه أول ما يلفت العميل في الأون لاين ستور، والذي يمكن من خلاله تسويق المنتجات بشكل جيد، إلى جانب ضرورة التسويق الإلكتروني للمنتج، وهو ما يمكن عبر الطرق المدفوعة والطرق المجانية.وأوضح عبد الفتاح، أنه مع وجود فيروس كورونا المستجد، نمى قطاع التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت خاصة في ٢٠٢٠ لدى أغلب القطاعات الإنتاجية التى كان لديها طلب متزايد من كافة المنتجات والخدمات عبر الإنترنت عبر مجموعات إلكترونية، مؤكدا أن هذه التجارة في تزايد مستمر.جدير بالذكر أن الندوة تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات عن تجاربهم المتميزة ومشوار نجاحهم على النطاق المحلي والعالمي، والذين تمكنوا فيه من تخطي العديد من التحديات والصعاب، لتشجيع الشباب ودعمهم للدخول إلى عالم الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.ويعد مركز إيدج للابتكار ملتقى لرجال الأعمال لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات وإنجاز الأعمال بما يقدمه من حلول فريدة ومبتكرة تساعد على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاجية والإبداع تحت سقف واحد. كما أن مركز إيدج للابتكار - Edge Innovation Center، الكائن بجاليريا 40 في مدينة الشيخ زايد يمثل مجمع أعمال تجاري وبيئة عمل داعمة وديناميكية لكبار أصحاب الأعمال وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة.ويوفر المركز مقارًا للعمل مجهزة على أعلى مستوى. ويضم المركز مكاتب مجهزة، وغرف اجتماعات وتدريب، وقاعة مؤتمرات، ويُدار المركز وفق أحدث التقنيات مما يضمن تحقيق أعلى أداء وإنتاجية.