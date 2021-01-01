

تحجب الرسائل حتى بعد 90 يوما.. كل ما تريد معرفته عن ميزة إخفاء الدردشة في واتسآب تحجب الرسائل حتى بعد 90 يوما.. كل ما تريد معرفته عن ميزة إخفاء الدردشة في واتسآب

أعلن تطبيق WhatsApp واتسآب عن ميزة جديدة للخصوصية، لإعطاء المزيد من التحكم لمستخدميه في إطار خطته لجعل التطبيق من أفضل تطبيقات المراسلة وأكثرها أمانا وخصوصية، حيث أتاح التطبيق ميزة إخفاء الرسائل مع عدد أكر من الخيارات.



وسمح واتسآب للمستخدمين بتفعيل ميزة إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة من المحادثة أو إخفاؤها بعد 90 يوما، إلى جانب خيار إخفاء الرسائل بعد 7 أيام والتى قام بتقديمها العام الماضى.



وقال ظافر خان ، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تطبيق واتسآب، في مقابلة مع موقع TechCrunch إن الميزة الجديدة "تمنح المستخدمين مساحة لإجراء محادثات بطريقة أكثر انفتاحًا وصدقا" .

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وأضاف خان أن "امتلاك خيار إخفاء الرسائل على جميع الرسائل الجديدة افتراضيًا من شأنه أن يساعد المستخدمين على تجنب الإحراج مع أصدقائهم ، مضيفًا أن فريق واتسآب استمع إلى تعليقات من المستخدمين أثناء تطوير هذه الخيارات الجديدة" .وتعمل ميزة إخقاء رسائل واتسآب على تمكين الميزة افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة، حيث كان على المستخدمين تفعيل إخفاء الرسائل يدويًا لكل محادثة جديدة مع فرد آخر.و ستختفي رسائل واتسآب بعد وقت معين إذا قام أي من الأعضاء المشاركين في محادثة بتمكين خيار الزوال، حيث يطرح واتسآب هذا الخيار أيضًا على جميع الرسائل الجماعية ، ويعطى هذا الخيار في وقت إنشاء المجموعة نفسها.ويواصل تطبيق واتسآب ميزة التأمين الخاصة بالرسائل والتى كانت محل جدلا كبير بين المستخدمين في السنوات الأخيرة، حيث عمل على توفير التشفير من طرف لطرف، كما قام بتوفير ميزة إخفاء الرسائل للأبد بعد وقت محدد.