

هونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Honor X30 هونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Honor X30

أعلنت شركة هونر الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها من الفئة المتوسطة Honor X30 وذلك في حدث كبير في الصين يوم 16 ديسمبر، حيث يعتبر الهاتف هو الثالث في السلسلة التى تم إطلاق هاتفين منها هما Honor X30 Max و Honor X30i في شهر أكتوبر الماضي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Honor X30 سيكون هاتفا شبابيا بامتياز حيث سيتميز بوجود عدد من الإمكانات الجيدة من المعالج القوى الذى سيكون قادرا على تشغيل الكثير من الألعاب والتطبيقات لفترة طويلة، مع سعر مناسب للغاية.



وسيأتى هاتف Honor X30 بتصميم مميز مع حواف نحيفة للشاشة، التى ستأتى من نوع IPS LCD وقياس 6.5 بوصة، وجودة + FHD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

قد يعجبك أيضا...

وسيقدم هاتف Honor X30 كاميرا ثلاثية خلفية، حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 13 ميجا بيكسل.وسيعمل هاتف Honor X30 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج جيد للغاية يناسب الفئ المتوسطة، حيث يعد نسخة محدثة من معالج Snapdragon 690 الحالي، وتم إنشاؤه باستخدام عملية 6 نانومتر ، مع وحدة المعالجة المركزية Kryo 660 ووحدة معالجة الرسومات Adreno 619 ، كما يقدم أداء وحدة معالجة مركزية أفضل بنسبة 15 % وأداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 30 % .وسيحتوى هاتف Honor X30 على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، وسعر مناسب حوالى 4 آلاف جنيه مصرى.