تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف Realme 9i القادم من ريلمي

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Realme 9i القادم ضمن سلسلة هواتف Realme 9 التى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقها في شهر يناير المقبل، حيث يتميز الهاتف بإمكانات جيدة وسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme 9i قد ينافس هواتف الفئة المتوسطة من شركات سامسونج وشاومي، لتميزه بمعالج جيد للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، مع شاشة بجودة عالية وكاميرات فائقة الدقة.
وسيأتى هاتف ريلمي Realme 9i بشاشة من نوع LCD قياس 6.62 بوصة، ممع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية قادر على تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD ، ومستعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، مع طبقة حماية ومقاومة للمياه والغبار.
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