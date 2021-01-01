تسريبات تكشف ميزات ساعة آبل الشبابية القادمة Apple Watch SE 2

كشفت تسريبات تصميم وعدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمةApple Watch SE 2 التى من المتوقع أن يتم إطلاقها العام المقبل، حيث ستأتى الساعة بتصميم جديد كليا، مع أكثر من طراز وألوان جديدة بالإضافة إلى عدد من الميزات الرياضية التي تأتى لأول مرة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن ساعة Apple Watch SE 2 الذكية القادمة من آبل، ستحصل على نسخة ذات تصميم متين تستهدف الرياضيين، كما سيتوافق تصميم الساعة مع طراز SE الأصلي الذى تم إطلاقه العام الماضي.
وتستهدف ساعة آبل الذكية Apple Watch SE 2 المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، كما ستتميز بنماذج بتصميمات مشابهة لنماذج Apple Watch العادية ولكنها ستفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة مثل الميزات الطبية مثل تلك الموجودة في ساعة Watch Series 7 .
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