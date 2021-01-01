"بايكونور" تستعد لإطلاق المركبة الروسية المأهولة إلى الفضاء

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"بايكونور" تستعد لإطلاق المركبة الروسية المأهولة إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق مركبة "سويوز" الروسية المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال مراسل وكالة "تاس" الروسية الموجود في القاعدة حاليا: "تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a مع مركبة Soyuz MS-20 على منصة الإطلاق في الموقع 31 في قاعدة بايكونور الفضائية، استعدادا لعملية الإطلاق.. المختصون سيقومون ببعض التحضيرات الفنية والتقنية، وبعدها سيبدأ العمل على الجدول الزمني ليوم الإطلاق".

وسيتواجد على متن مركبة Soyuz MS-20 كلا من : رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين الذي سيكون أول مندوب لوكالة تاس الروسية في الفضاء، وسائحان فضائيان هما الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، ومساعده في الأعمال التجارية، يوزو هيرانو.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن مركبة Soyuz MS-20 الروسية المأهولة من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 8 ديسمبر الجاري، لتحمل على متنها سائحين يابانيين إلى المحطة في رحلة ستستغرق 12 يوما.

المصدر: روسيا اليوم

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