

«إيتيدا» تطلق منصة مجانية لتطوير مهارات رواد الأعمال والشركات الناشئة «إيتيدا» تطلق منصة مجانية لتطوير مهارات رواد الأعمال والشركات الناشئة

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالتعاون مع "فيزا"، عن إطلاق منصة لمهارات الأعمال التجارية، موجهة للسوق المصرية، حيث تستند المنصة الجديدة إلى منصة "فيزا" الرقمية العالمية لمهارات الأعمال التجارية العملية، والتي توفر موارد تعليمية مجانية مثل المهارات التجارية والتدريب على محو الأمية المالية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة لتنمية أعمالهم.



ويهدف التعاون المشترك بين الهيئة و"فيزا" إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية المصرية الناشئة ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بالأدوات التي يمكن أن تساعدهم في الحفاظ على أعمالهم وتحديد فرص النمو المحتمل.



وتعد المنصة الإلكترونية للمهارات العملية للأعمال التجارية والتي ستتاح باللغتين العربية والإنجليزية، واحدة من أهم مجالات التعاون الرئيسية لهذه الشراكة، والتي سيتم إطلاقها على 4 مراحل في الأسابيع المقبلة، وخلال كل مرحلة سيقدم خبراء من الهيئة و"فيزا" برنامج تدريبي عبر الإنترنت، حيث ستتاح الفرصة لرواد الأعمال المصريين ومن المنتظر أن يبدأ في منتصف ديسمبر الجاري.

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وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "يعد بناء قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم المشاريع الصغيرة والشركات التكنولوجية الناشئة على رأس أولويات الهيئة، وذلك لمساعدتهم على النمو وزيادة قدرتهم التنافسية عالميًا".وأضاف: "نتعاون مع العديد مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ومن بينها فيزا، انطلاقًا من حرص الهيئة على تبنى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز نمو الشركات الناشئة المحلية، وتنمية المواهب الشابة والمهارات الرقمية والتجارية، ودعم رواد الأعمال لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات".وكانت "فيزا" قد قامت بتقديم أول برنامج تدريبي افتراضي موجه لرواد الأعمال في أبريل الماضي تحت اسم "حاسبات لابتكارك" بالتعاون مع الهيئة، عن كيفية استخدام مجموعة مختارة من الحاسبات التجارية عند بدء الأعمال التجارية وإدارتها وتوسيعها. كما تضمن التدريب موضوعات أخرى مثل بناء الميزانيات وتكييفها، وحساب الأرباح مقابل الخسارة وغيرها من المحددات الهامة للأعمال التجارية، وأجرى التدريبHugh Norton، رئيس التأثير المجتمعي بشركة فيزا وحضره 80 من رواد الأعمال من جميع أنحاء مصر.وصرحت ملك البابا، المديرة العامة لشركة فيزا مصر: "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولذا نحرص على تمكين أصحابها بالمعرفة والمهارات والقدرة على الوصول إلى الخدمات التي تدعمهم في إعادة بناء ـ أو بدء ـ أعمالهم التجارية بصورة أكثر واعيًا واعتمادًا على السبل الرقمية".وأضافت: "شراكتنا مع إيتيدا، والتي نقوم من خلالها بإطلاق منصة المهارات العملية للأعمال التجارية، هي جزء من التزام فيزا بتوفير الموارد والمعرفة لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والمنصف لرواد الأعمال والشركات والمجتمعات المحلية في مصر وفي جميع أنحاء العالم".هذا وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90٪ من الأعمال التجارية العالمية، حيث توفر ما بين 50٪ إلى 60٪ من العمالة العالمية. وتحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم للتكيف، وخاصة بعد مرور أكثر من عام على جائحة كوفيد-١٩ لما تمثله من أهمية في الاقتصاد العالمي.وتستند المهارات العملية للأعمال التجارية إلى الخبرة العالمية التي اكتسبتها شركة فيزا في مجال التعليم المالي، وهي توفر أدوات لرواد الأعمال الباحثين عن النمو، لمساعدتهم على بدء الأعمال التجارية وإدارتها وتوسعتها، وتوفر المنصة تدريبات تلائم مختلف مراحل تطور الأعمال من خلال أكثر من ٥٠ برنامجًا تعليميًا افتراضيًا:● بدء عمل تجاري: يوفر البرنامج أدوات تتيح لرواد الأعمال المحتملين فهم وتقييم خطوات إنشاء شركة تجارية وتمويلها وتسويقها وإدارتها.● إدارة عمل تجاري: يوفر البرنامج معلومات عن إدارة الأعمال اليومية، بما في ذلك نماذج لتحليل التدفقات المالية والنقدية، وموارد لتعزيز المبيعات.● البناء والنمو: يقدم البرنامج سُبل ومهارات دفع الشركات إلى نجاح أكثر ربحية على المدى الطويل.ويتيح برنامج المهارات العملية للأعمال التجارية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى مكتبة للفيديو تحتوي على دروس وموارد، يمكنهم تحميلها وتكييفها لتناسب أهدافهم، مثل حاسبات إدارة التدفقات النقدية أو تحديد فوائد وتكلفة الحصول على قرض، كل هذه المواد ستكون متاحة باللغة العربية على منصة إبداع مصر، منصة الابتكار في مصر خلال الأسابيع القادمة.وتلتزم شركة فيزا بتوفير الموارد التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والعودة بعد جائحة كوفيد-١٩، وتعمل على تمكين دفع المدفوعات الرقمية فيما يقرب من 70 مليون موقع تجاري في مختلف أنحاء العالم، فأولوياتها هي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار في كل خطوة.