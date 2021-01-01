تطبيق Facebook Messenger يحصل على ميزة جديدة لتقسيم الفاتورة

طرحت الآن شركة Meta، المطورة لمنصة فيس بوك، ميزة جديدة لتطبيق Facebook Messenger، تسمى Split Payments، وهي ميزة مدمجة لتقسيم الفاتورة، ويمكن أن تكون مفيدة، في مواقف مثل تقسيم فاتورة مطعم، مع أصدقائك أو تقسيم فاتورة ما، مع زملائك في الغرفة، حيث يمكنك طلب الأموال، من الأشخاص مباشرة في دردشة جماعية، ومعرفة من دفع الجزء الخاص بهم من الطلب.
ميزة Split Payments، ستبدأ في الوصول إلى مستخدمي، تطبيق Facebook Messenger، في الولايات المتحدة، ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن تصل إلى مزيد من المستخدمين، مع بداية العام القادم 2022، وتم طرح هذه الميزة، بعد وقت قصير من استقالة David Marcus، مدير Crypto Meta، وMessenger Bullets السابق.
وبشكل عام، فإن هذه الميزة، ستسمح للمستخدمين بتقسيم النفقات بينهم وبين أصدقائهم، بحيث يصبح الدفع، أو التعويض، أسهل من أي وقت مضى، وبعد ذلك ستتم معالجة المدفوعات، من خلال نظام الدفع الخاص بمنصة فيس بوك، لتسهيل الأمور.
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