

تطبيق Facebook Messenger يحصل على ميزة جديدة لتقسيم الفاتورة تطبيق Facebook Messenger يحصل على ميزة جديدة لتقسيم الفاتورة

طرحت الآن شركة Meta، المطورة لمنصة فيس بوك، ميزة جديدة لتطبيق Facebook Messenger، تسمى Split Payments، وهي ميزة مدمجة لتقسيم الفاتورة، ويمكن أن تكون مفيدة، في مواقف مثل تقسيم فاتورة مطعم، مع أصدقائك أو تقسيم فاتورة ما، مع زملائك في الغرفة، حيث يمكنك طلب الأموال، من الأشخاص مباشرة في دردشة جماعية، ومعرفة من دفع الجزء الخاص بهم من الطلب.



ميزة Split Payments، ستبدأ في الوصول إلى مستخدمي، تطبيق Facebook Messenger، في الولايات المتحدة، ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن تصل إلى مزيد من المستخدمين، مع بداية العام القادم 2022، وتم طرح هذه الميزة، بعد وقت قصير من استقالة David Marcus، مدير Crypto Meta، وMessenger Bullets السابق.



وبشكل عام، فإن هذه الميزة، ستسمح للمستخدمين بتقسيم النفقات بينهم وبين أصدقائهم، بحيث يصبح الدفع، أو التعويض، أسهل من أي وقت مضى، وبعد ذلك ستتم معالجة المدفوعات، من خلال نظام الدفع الخاص بمنصة فيس بوك، لتسهيل الأمور.

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وللبدء في تقسيم الفاتورة، من خلال ميزة هذه الميزة، سيتوجب عليك الدخول، إلى أي دردشة جماعية مع أصدقائك، والنقر فوق Split Payments، ثم الضغط على زر البدء، مركز المدفوعات في Messenger، وبعد ذلك، يمكنك تقسيم الفاتورة، بالتساوي بين المجموعة، أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد، مع أو بدون تضمين نفسك، ثم قم بكتابة رسالة مخصصة، وقم بتأكيد تفاصيل Facebook Pay الخاصة بك، وسيتم إرسال طلبك إلى المجموعة، ويمكن عرضه للجميع في سلسلة الدردشة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة Split Payments، الجديدة لتطبيق Facebook Messenger، تجلب معها، رموزا تعبيرية قائمة على الصوت، يمكنك إرسالها إلى أصدقائك، لمزيد من المحادثات الممتعة والتفاعلية.