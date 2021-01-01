خاصية أرّقت المستخدمين ستختفي من Windows 11

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خاصية أرّقت المستخدمين ستختفي من Windows 11

ذكر موقع The Verge أن مايكروسوفت تعمل على تسهيل عملية تعيين المتصفح الافتراضي في أنظمة Windows الجديدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ الجديدة التي طرحتها مايكروسوفت لاختبار أنظمة Windows 11 كانت تعرض على المستخدمين متصفحا افتراضيا للإنترنت بشكل أوتوماتيكي، ولتغيير هذا المتصفح وتعيين متصفح آخر بات المستخدم بحاجة لعملية معقدة يضطر فيها للدخول إلى إعدادات نظام التشغيل بدلا من إعدادات المتصفح، الأمر الذي اشتكى منه الكثيرون.

وتفاديا لهذه المشكلات قررت مايكروسوفت تسهييل عملية تعيين المتصفح الافتراضي في أنظمة التشغييل بنقرة زر واحدة، وتشير بعض التسريبات إلى أن الشركة تختبر هذا الخيار في نسخة Windows 11 الاختبارية رقم 22509 ، لكن هذه النسخة متوفرة حاليا للمشتركين ببرنامج اختبارات Windows فقط.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت بتوفير أنظمة Windows 11 بنسخها الجديدة لمستخدمي الحواسب اعتبارا من 5 أكتوبر الفائت، وزودت هذه الأنظمة بواجهات استخدام مطورة، كما زودتها بالعديد من الميزات العملية مثل ميزة "التوقف المؤقت" للمتصفحات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على معالجات الحواسب وذواكرها، فضلا عن ميزات إضافية تسهل على المستخدم التحكم بخلفيات الشاشة، وميزات للتحكم بملفات الأجهزة وعدة ميزات أمان إضافية.

المصدر: روسيا اليوم

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