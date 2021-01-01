خلال مؤتمر هواوي، الذي أقيم يوم 18 نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة الصينية، عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك الساعة الذكية Huawei Watch GT Runner، التي تناسب الرياضيين، حيث يمكن استخدامها أثناء الجري، أو أثناء السباحة، كما أنها تضم مواصفات تقنية جيدة للغاية، ولكن السعر مبالغ فيه نوعا ما، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية، Huawei Watch GT Runner.
مواصفات ساعة Watch GT Runner
تتوفر هذه الساعة الذكية، الجديدة من هواوي، بأبعاد الارتفاع 46.4 × العرض 46.4 ملم، وبسمك 11 ملم، وبوزن خفيف جدا، يبلغ 38.5 جرام، وتتوفر أيضا بشاشة من فئة AMOLED، وبحجم 1.43 بوصة، وبدقة 466×466 بكسل، بالإضافة إلى أن، ساعة Huawei Watch GT Runner، تعمل بنظام Proprietary OS، وتضم ذاكرة تخزين، بسعة 4 جيجا بايت.
بطارية الساعة الذكية Huawei Watch GT Runner، تأتي من نوع ليثيوم بوليمر، وبسعة 455 ملي أمبير، وأكدت الشركة أن، البطارية تعمل لمدة 14 يوما، بشحنة واحدة، بالإضافة إلى أن البطارية، يتم شحنها لاسلكيا، ولا تحتوي على منفذ USB.
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