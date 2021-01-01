

تسريب المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy S22 Ultra 5G تسريب المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy S22 Ultra 5G

بعد الكثير من الشائعات، والتسريبات التي ظهرت مؤخرا، بخصوص هواتف Galaxy S22 Series، ظهر الآن تسريب جديد، يكشف عن المواصفات الكاملة، للهاتف Galaxy S22 Ultra 5G، الرائد في هذه السلسلة، حيث يشير التسريب، إلى أن الهاتف سيضم 4 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي دقته 108 ميجا بكسل، وسيضم شاشة ممتازة للغاية، لم تتواجد في أي هاتف سابق على الإطلاق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ممتازة، وبطارية ضخمة، وفيما يلي دعونا نتعرف على، مواصفات الهاتف Galaxy S22 Ultra 5G.



المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy S22 Ultra 5G

هذا الهاتف الرائد، في سلسلة Galaxy S22 Series، سيصل مع شاشة منحنية من الجوانب، من فئة Dynamic AMOLED 2X، بحجم 6.8 بوصة، وبدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أنها، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم خاصية Always-on display، وHDR10+، والشاشة ستحتوي على ثقب صغير في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، التي ستأتي بدقة 40 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والتي ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.



والهاتف Galaxy S22 Ultra 5G، سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم OIS، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/4.9، وتدعم OIS، مع دعم التقريب البصري حتى 10X، والكاميرا المقربة العادية، تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الرابعة، فهي فائقة الاتساع، وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وعلاوة على ذلك، فإن الكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا في الثانية، وبجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، وستدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، مع دعم تسجيل فيديو بصوت ستريو.

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لم يتم الكشف عن معالج تشغيل هذا الهاتف، ولكن تم التأكيد على أن Galaxy S22 Ultra 5G، سيعمل بشكل مسبق بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم One UI 4، بالإضافة إلى أنه سيتوفر، بأربعة إصدارات على مستوى التخزين، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الرابع، يضم 512 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام.بطارية هذا الهاتف، القادم من سامسونج، ستصل بسعة 5000 ملي أمبير، وستدعم تقنية الشحن السريع، ولكن لم يتم الكشف عن قوة الشحن، وسيتم شحن البطارية، من خلال المنفذ الأحدث حاليا USB Type‑C 3.2.وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Galaxy S22 Ultra 5G، سيتميز بمقاومة الغبار والماء بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)، وسيتميز كذلك، بمستشعر بصمة موجود أسفل الشاشة، كما أنه سيدعم القلم المغناطيسي Stylus support، وتجربة سطح المكتب Samsung DeX، بالإضافة إلى دعم خدمات Samsung Pay، (فيزا وماستركارد معتمد)، ودعم النطاق العريض للغاية (UWB)، مع دعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.