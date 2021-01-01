

الهيئة العربية للتصنيع تشارك في إعمار ليبيا الهيئة العربية للتصنيع تشارك في إعمار ليبيا

في إطار العلاقات المشتركة بين الدولتين سعى وزير الصناعة والمعادن الليبي إلى الاستفادة من كافة خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا ، وتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة التكنولوجيا للأشقاء الليبين.



تدريب الكوادر الليبية

وتأتي في مقدمة المؤسسات التي تسعى ليبيا للاستفادة من خبراتها الهيئة العربية للتصنيع ، فمن جانبه استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع السيد أحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي والوفد المرافق له لمناقشة تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك، حيث تم الإتفاق علي علي إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة ، لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.



وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة أكد الوزير الليبي على حرص بلاده لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ،والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

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استغلال مصادر الطاقةوأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة الهيئة في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حالياً، خاصةً في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة ، فضلاً عن التعاون في مجال الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.وبحث الجانبين عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة والتدريب لتنمية مهارات الكوادر البشرية ، والتحول الرقمي ونقل المعلومات ، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة ليبيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.ليبيا ترحب بالمستثمرين المصريينفي هذا السياق، أعرب الوزير الليبي عن ترحيب دولته بالمستثمرين المصريين في كافة المجالات ، وهو ما أشار إليه الفريق “عبد المنعم التراس” حيث جاءت تكليفات الرئيس “عبد الفتاح السيسى” بضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب ، وأوضح الفريق أن هذه المباحثات تأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية بالدعم الكامل تجاه الدولة الشقيقة لتجاوز كافة التحديات التي تواجهها، والمحافظة على أمن واستقرار الشعب الليبي ، مؤكداً أن : ” الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية إحتياجات أشقائنا والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا ”.كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ، حيث اتطلع الوزير الليبي علي نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة ، وفقاً لأحدث المعايير الصناعية.كما تفقد الوفد الليبي مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع ، وخطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية ، الأجهزة الإلكترونية ، كاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.