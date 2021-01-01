بمزيد من القوة.. تعديلات فريدة تحصل عليها بي إم دابليو M2 كومبتيشن

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صورة الخبر: بمزيد من القوة.. تعديلات فريدة تحصل عليها بي إم دابليو M2 كومبتيشن
بمزيد من القوة.. تعديلات فريدة تحصل عليها بي إم دابليو M2 كومبتيشن

تمتلك شركة بي ام دابليو نخبة عالية الأداء من السيارات القوية، ومن بينها السيارة M2 كومبتيشن، لكن يبدو أن هذه النسخة أصبحت تضم تعزيزات اضافية، لتنفرد بتعديل جريء من قبل احد المالكين لتلك النسخة لتحمل الكثير من اللمسات الفريدة، والتي منحتها القوة وافضلية التعامل.

تعديلات فريدة تحصل عليها بي ام دابليو M2 كومبتيشن

حصلت السيارة بي ام دبليو M2 كومبتيشن على عدة تعديلات خارجية تشمل، الارتكاز حول جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، تتكون من تصميم اقرب من النجمة المتشعبة الاضلاع، مع صادم أمامي رياضي يتميز بالنحافة من الناحية الامامية واقترابة للارض بشكل عدواني الاداء.

كما ضمت حزمة من الملصقات الخارجية، وغطاء محرك وهيكل جانبي وخلفي من الياف الكربون، علاوة على مكابح StopTech، تتكون من 4 اقراص بالناحية الخلفية، بينما تحتوي على 6 اقراص في الامام، بالاضافة إلى انظمة تعليق متطورة.

الاداء الفني لمحرك السيارة بي ام دابليو M2 كومبتيشن

تعتمد النسخة المعدلة بي ام دابليو M2 كومبتيشن على قدرات مقتبسة من محرك سوبرتاشرجد ثماني الاسطوانات طراز V ثماني الاسطوانات، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 707 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 881 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة Sadev تسلسلي.

بينما تأتي النسخة القياسية بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 405 حصانا، وعزم اقصى للدوران 550 نيوتن/مت، قبل ان تحصل على المهام الجديدة من قبل محرك "هيليكات" المعدل.

المصدر: صدى البلد

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