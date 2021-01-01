بمزيد من القوة.. تعديلات فريدة تحصل عليها بي إم دابليو M2 كومبتيشن

تمتلك شركة بي ام دابليو نخبة عالية الأداء من السيارات القوية، ومن بينها السيارة M2 كومبتيشن، لكن يبدو أن هذه النسخة أصبحت تضم تعزيزات اضافية، لتنفرد بتعديل جريء من قبل احد المالكين لتلك النسخة لتحمل الكثير من اللمسات الفريدة، والتي منحتها القوة وافضلية التعامل.
تعديلات فريدة تحصل عليها بي ام دابليو M2 كومبتيشن
حصلت السيارة بي ام دبليو M2 كومبتيشن على عدة تعديلات خارجية تشمل، الارتكاز حول جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، تتكون من تصميم اقرب من النجمة المتشعبة الاضلاع، مع صادم أمامي رياضي يتميز بالنحافة من الناحية الامامية واقترابة للارض بشكل عدواني الاداء.
كما ضمت حزمة من الملصقات الخارجية، وغطاء محرك وهيكل جانبي وخلفي من الياف الكربون، علاوة على مكابح StopTech، تتكون من 4 اقراص بالناحية الخلفية، بينما تحتوي على 6 اقراص في الامام، بالاضافة إلى انظمة تعليق متطورة.
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