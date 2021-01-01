تنتمي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 إلى فئة السيدان، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من الفئات، وتتنوع من ناحية التجهيزات الفنية التي تشمل قدرات المحركات، إلى جانب الناحية التقنية والمواصفات الخاصة بوسائل الرفاهية والتحكم.
الاداء الفني لمحرك السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021
دعمت شيفروليه ماليبو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كم/ساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 خلال 8.3 ثانية.
بينما تتسارع النسخة الاعلى تجهيز من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 250 حصانا، و 352 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو موديل 2021 في السعودية.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق