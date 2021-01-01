

جيب تطرح نسختها رانجلر روبيكون موديل 2022 في السوق المصري .. تفاصيل جيب تطرح نسختها رانجلر روبيكون موديل 2022 في السوق المصري .. تفاصيل

تواصل شركة جيب الامريكية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن اعلنت عن طرح السيارة جيب رانجلر روبيكون موديل 2022، والتي تعد واحدة من الاصدارت الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، مع قدرات الدفع الرباعي القوية.



محرك السيارة جيب رانجلر روبيكون موديل 2022



تضم السيارة جيب رانجلر روبيكون موديل 2022 محرك بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصانا، وعزم اقصى للدوران 260 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع امكانية اختيار ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية.

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مواصفات السيارة جيب رانجلر روبيكون موديل 2022تتوسط قمرة القيادة للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8.4 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب منظومة المكابح عالية الاداء وسائل الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى فتحة سقف، مع خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات والتعامل مع التضاريس المختلفة.بينما تأتي السيارة رانجلر روبيكون موديل 2022 بنسبة خلوص ارضي تبلغ 10.9 بوصة، وزاوية كسر 27.8 درجة، مع زاوية اقتراب تبلغ 44 درجة، بالاضافة إلى زاوية خروج مقدارها 37 درجة، مع عجلات ذات نقوش بارزة وغائرة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، إلى جانب المصابيح الامامية الدائرية الشهيرة مع حزمة من الشبكات المتعددة المقاطع.أسعار السيارة جيب رانجلر روبيكون موديل 2022تبدأ أسعار السيارة رانجلر روبيكون موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها مليون و 800 الف جنيه.