

الصناعات الهندسية : ارتفاع تعويضات الحديد والصلب لـ157.5 مليون لـ700 عامل الصناعات الهندسية : ارتفاع تعويضات الحديد والصلب لـ157.5 مليون لـ700 عامل

كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن عدد العاملين الدين حصلوا على مستحقاتهم من شركة الحديد والصلب " تحت التصفية" بلغ 700 عامل من إجمالى العمال المستحقين التعويضات وفق الاتفاقية الخاصة بالشركة.



وحفاظاً على حقوق حملة الأسهم والدائنين، وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) مؤخرا على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.



أضاف خالد الفقى ل" اليوم السابع" أن اجمالى التعويضات بلغ نحو 157.5 مليون جنيه ، لافتا انه يتم صرف المستحقات للعاملين تباعا، وحسب السن حيث تم البدء بصغار السن، ثم من هم أكبر .



وشدد على أهمية استغلال الأراضى فى النشاط الصناعى، بما يضيف للاقتصاد الوطنى بدلا من تحويل كل الأراضى الصناعية لسكنى وعقاري خاصة أن صناعة الصلب من الصناعات الاستراتيجية والتى يحتاجها الاقتصاد.

