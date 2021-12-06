

الصادرات المصرية ساهمت بـ22 مليار دولار بمتحصلات مصر من النقد الأجنبى 19/20 الصادرات المصرية ساهمت بـ22 مليار دولار بمتحصلات مصر من النقد الأجنبى 19/20

أظهرت بيانات حكومية حجم مساهمة الصادرات المصرية فى متحصلات النقد الأجنبى المصرى لعام 2019/2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال تلك الفترة نحو 22 مليارا و288 مليون دولار.



وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن متحصلات النقد الأجنبى من صادرات مصر غير البترولية سجلت نحو 17 مليار و968 مليون دولار خلال عام 2019/2020، بينما ساهمت الصادرات السلعية البترولية بنحو 3 مليارات و973 ألف دولار خلال نفس الفترة، وبلغت قيمة تموين السفن والطائرات الأجنبية بالوقود نحو 346 مليونا و937 ألف دولار.



وارتفعت إجمالى متحصلات النقد الأجنبى لتصل إلى 128.9 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020 مقابل 122.1 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 5.6%، وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة فى متحصلات النقد الأجنبى حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020، مقابل 0.7 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 457%.

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وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى بلغت فى المقابل 143.2 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020 مقابل 124.2 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 15.3%.وجاءت مدفوعات الحساب المالى (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبى لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكى عام 2019/2020 مقابل 16.3 مليار دولار أمريكى عام 2018/2019 بنسبة زيادة 70%.