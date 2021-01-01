نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا

آخر الأخباراخبار منوعة › نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا

صورة الخبر: نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا
نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس غدا الثلاثاء

أوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد غدا الثلاثاء إلى نشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

كما تزيد الرياح من الإحساس ببرودة الطقس؛ على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل للعاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: “فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).

المصدر: اعلام

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70712

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager