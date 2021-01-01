

نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا نشاط رياح يصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل طقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس غدا الثلاثاء



أوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد غدا الثلاثاء إلى نشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.



كما تزيد الرياح من الإحساس ببرودة الطقس؛ على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد على كافة الأنحاء ليلا.

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وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل للعاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.وتابعت الهيئة: “فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).