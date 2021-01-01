يعود للقرن الحادي عشر.. العثور على «قرط ذهبي نادر»

أعلن المتحف الوطني الدنماركي، أنه تم العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن الحادي عشر، يفترض أنه من الشرق الأوسط.
وتم العثور على هذا القرط الذهبي على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، في حقل بمنطقة "ويست جوتلاند".
وهذا أول اكتشاف لشيء من هذا القبيل، في الدول الاسكندنافية، طبقًا لما ذكره متحف كوبنهاجن في بيان.
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